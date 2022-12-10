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2 часа назад

Реально ли похудеть за три недели до Нового года

runews24.ru

Диетолог Гульшат Сираева рассказала, можно ли похудеть к Новому году за три недели до праздника.

Реально ли похудеть за три недели до Нового года
Фото: runews24.rurunews24.ru

По словам эксперта, сбросить несколько лишних килограммов можно, но нужно ставить реальные цели.

В беседе с порталом «Доктор Питер» Сираева отметила, что взяв себя в руки, без вреда для здоровья и психики можно избавиться от 2–3 килограммов. Но ни о каких 10 и тем более 15 кг речь не идет. Нужно отдавать себе в этом отчет.

Диетолог категорически не рекомендует прибегать к помощи фармакологии, поскольку таблетки должен подбирать врач.

Также Сираева предостерегает от жестких диет, типа гречки и воды или голодания. Такие эксперименты может выдержать только молодой и абсолютно здоровый организм.

По словам специалиста, скорректировать фигуру можно отказавшись от фастфуда, магазинных полуфабрикатов, жирной пищи и сладостей.

Добавить в рацион нужно больше фруктов и овощей, уменьшить количество хлеба и заменить обычный белый на темный или цельнозерной. Но начинать нужно прямо сейчас.

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