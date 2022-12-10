Реально ли похудеть за три недели до Нового года

Диетолог Гульшат Сираева рассказала, можно ли похудеть к Новому году за три недели до праздника.

Фото: runews24.ru runews24.ru

По словам эксперта, сбросить несколько лишних килограммов можно, но нужно ставить реальные цели.

В беседе с порталом «Доктор Питер» Сираева отметила, что взяв себя в руки, без вреда для здоровья и психики можно избавиться от 2–3 килограммов. Но ни о каких 10 и тем более 15 кг речь не идет. Нужно отдавать себе в этом отчет.

Диетолог категорически не рекомендует прибегать к помощи фармакологии, поскольку таблетки должен подбирать врач.

Также Сираева предостерегает от жестких диет, типа гречки и воды или голодания. Такие эксперименты может выдержать только молодой и абсолютно здоровый организм.

По словам специалиста, скорректировать фигуру можно отказавшись от фастфуда, магазинных полуфабрикатов, жирной пищи и сладостей.