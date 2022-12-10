Реально ли похудеть за три недели до Нового года

Диетолог Гульшат Сираева рассказала, можно ли похудеть к Новому году за три недели до праздника.
По словам эксперта, сбросить несколько лишних килограммов можно, но нужно ставить реальные цели.
В беседе с порталом «Доктор Питер» Сираева отметила, что взяв себя в руки, без вреда для здоровья и психики можно избавиться от 2–3 килограммов. Но ни о каких 10 и тем более 15 кг речь не идет. Нужно отдавать себе в этом отчет.
Диетолог категорически не рекомендует прибегать к помощи фармакологии, поскольку таблетки должен подбирать врач.
Также Сираева предостерегает от жестких диет, типа гречки и воды или голодания. Такие эксперименты может выдержать только молодой и абсолютно здоровый организм.
По словам специалиста, скорректировать фигуру можно отказавшись от фастфуда, магазинных полуфабрикатов, жирной пищи и сладостей.
Добавить в рацион нужно больше фруктов и овощей, уменьшить количество хлеба и заменить обычный белый на темный или цельнозерной. Но начинать нужно прямо сейчас.