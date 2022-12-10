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1 час назад

Как не переедать на новогодние праздники

Primpress

Известный врач-диетолог рассказал, как не переедать в новогодние праздники. Несколько простых принципов способны предотвратить излишнее потребление пищи, сообщает PRIMPRESS.

Как не переедать на новогодние праздники
Фото: PRIMPRESSPRIMPRESS

По словам специалиста, в новогодние праздники стоит сократить количество салатов на столе. Следует заранее спланировать новогоднее меню и меньшее внимание уделить закускам и нарезкам, так как именно они способствуют скорому насыщению. Несколько легких салатов, одно горячее, а от десерта и вовсе можно отказаться.

Помимо этого, следует заменить все возможные вредные продукты их полезными аналогами. Колбасу, консервированные продукты – на мясо и отварные или запеченые аналоги консервации, майонез – греческим йогуртом. Мучные изделия можно заменить на цельнозерновые, а напитки выбирать с минимальным количеством сахара.

В новогоднюю ночь следует особенно чутко прислушиваться к своему организму и в случае насыщения просто перестать дальше есть, чтобы не перегружать желудок.

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