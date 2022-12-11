Как выбрать искусственную елку: советы эксперта

Эксперт по защите прав потребителей Павел Шапкин рассказал, что искусственную елку лучше всего брать из полиэтилена. Этот материал не выделяет токсичные вещества и безопасен при длительном нахождении в квартире.

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«Это самый безопасный вид пластика. К тому же он не обладает ярко выраженным запахом», – рассказал Шапкин.

Иголки у такой ели будут мягкими и гнущимися. Если же елка жесткая, это значит, что производитель использовал другие материалы. Например, полихлорвинил или полистирол. Эти материалы могут содержать канцерогены – вредные вещества, которые будут накапливаться в помещении с елкой.

Некоторые производители смешивают дорогие и дешевые материалы при производстве, из-за чего снижается цена на товар, но также и ухудшается качество.

Важно брать елку, от которой не исходит неприятных запахов, ведь она будет стоять в квартире как минимум месяц. Искусственную елку не нужно покупать каждый год, поэтому специалист советует не экономить на праздничном дереве и взять его из хороших материалов, сообщает RT.