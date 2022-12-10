Как получить больше удовольствия от праздников. Научно обоснованные советы

Праздники приближаются, у вас никакого новогоднего настроения и мысли о предстоящем застолье только раздражают? Профессор психиатрии из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона Рутгерса Энтони Тобиа (Anthony M. Tobia) дал несколько советов таким как вы.
Специалист пояснил, что люди, которые получают максимум удовольствия от праздничных встреч, как правило, обладают двумя чертами. Во-первых, они интуитивно понимают, какие вещи плохие, а какие — хорошие. Во-вторых, вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативе, они сосредотачиваются на позитиве и раскрывают его в разговоре.
Психиатр отметил, что многим из нас тяжело видеть хорошее в людях, с которым мы не согласны в чём-то. И сейчас общество становится особенно поляризованным. Кроме того, нас постоянно отвлекают наши смартфоны.
Эксперт советует стараться чаще «быть в моменте», а не смотреть соцсети, а также избегать мыслей о том, что же другие люди думают о нас. Следует поразмышлять о том, что праздники значат для вас и что вы хотите получить от них с точки зрения общения с другими людьми.