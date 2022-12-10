Как получить больше удовольствия от праздников. Научно обоснованные советы

Праздники приближаются, у вас никакого новогоднего настроения и мысли о предстоящем застолье только раздражают? Профессор психиатрии из Медицинской школы Роберта Вуда Джонсона Рутгерса Энтони Тобиа (Anthony M. Tobia) дал несколько советов таким как вы.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Специалист пояснил, что люди, которые получают максимум удовольствия от праздничных встреч, как правило, обладают двумя чертами. Во-первых, они интуитивно понимают, какие вещи плохие, а какие — хорошие. Во-вторых, вместо того, чтобы сосредотачиваться на негативе, они сосредотачиваются на позитиве и раскрывают его в разговоре.

Психиатр отметил, что многим из нас тяжело видеть хорошее в людях, с которым мы не согласны в чём-то. И сейчас общество становится особенно поляризованным. Кроме того, нас постоянно отвлекают наши смартфоны.