Как выбрать безопасную гирлянду к Новому году

Бракованная светотехника может стать причиной пожара.

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Приближается Новый год, одним из атрибутов этого праздника является гирлянда. На что же обратить внимание при её выборе, чтобы не омрачить праздничные дни?

Напряжение каждой лампочки - не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара.

Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания.

Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, причем произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке или в комнате.

Для домашнего использования рекомендуется светотехника, в которой не больше полусотни огней. В одну розетку можно включать не более трех гирлянд.

Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя.

Также не оставляйте работающие гирлянды без присмотра.

Что должен знать покупатель, приобретая елочную гирлянду, чтобы не пострадать самому и не причинить вред здоровью окружающих:

1. Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия. Если его нет, от приобретения такой гирлянды следует отказаться.

2. При покупке гирлянды, внимательно изучите информацию на упаковке.

3. Тщательно проверьте целостность и работоспособность электрогирлянды до того, как украшать ею елку.

4. Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться.

5. Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.