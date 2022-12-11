Как выбрать безопасную гирлянду к Новому году

Бракованная светотехника может стать причиной пожара.
Приближается Новый год, одним из атрибутов этого праздника является гирлянда. На что же обратить внимание при её выборе, чтобы не омрачить праздничные дни?
Напряжение каждой лампочки - не больше 26 вольт. Мощность самой гирлянды не может превышать 65 ватт, иначе изделие, нагревшись, станет причиной пожара.
Обратите внимание на провода: слишком тонкие могут легко порваться или загореться от перегревания.
Лампочки в гирлянде должны работать на все 100%, причем произвести проверку необходимо до того, как закреплять ее на елке или в комнате.
Для домашнего использования рекомендуется светотехника, в которой не больше полусотни огней. В одну розетку можно включать не более трех гирлянд.
Если гирлянда вызывает сомнения – нет лампочки, существуют видимые повреждения – использовать ее нельзя.
Также не оставляйте работающие гирлянды без присмотра.
Что должен знать покупатель, приобретая елочную гирлянду, чтобы не пострадать самому и не причинить вред здоровью окружающих:
1. Приобретая елочные гирлянды, требуйте сертификаты соответствия. Если его нет, от приобретения такой гирлянды следует отказаться.
2. При покупке гирлянды, внимательно изучите информацию на упаковке.
3. Тщательно проверьте целостность и работоспособность электрогирлянды до того, как украшать ею елку.
4. Шнур должен быть цел, все огоньки должны гореть, штекер в розетке не должен искрить и греться.
5. Проследите, чтобы гирлянда на живой ели не касалась песка там, где вы будете поливать дерево.
6. Для украшения на улице ели, дома, окон, необходимо использовать специально предназначенные для работы вне дома гирлянды! Используя домашние гирлянды в сырую холодную погоду под дождем или на снегу, вы подвергаете свою семью опасности.