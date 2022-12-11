Вдохновляемся звездным макияжем на Новый год

Эти приемы повторить несложно, а эффектный образ гарантирован.
Всего несколько недель остается до самой сказочной и яркой ночи года, а значит, пора продумывать образ. Просто купить наряд недостаточно, ведь впечатление не меньше зависит от выбора аксессуаров, обуви, прически и, конечно, макияжа.
Если в обычной жизни вы лишь слегка подкрашиваете ресницы и наносит бальзам на губы, то Новый год — отличный повод немного поэкспериментировать. А звездные образы станут источником вдохновения: выбирайте фишки мейк апа, которые вам нравятся и воплощайте самые смелые идеи.
Самый простой способ превратить образ в праздничный — просто нанести на губы яркую помаду. Вариантов множество: от классической красной помады до элегантной винной или жизнерадостной морковной. Лили Коллинз часто пользуется этим приемом и всегда выглядит невероятно женственно.
Любимый макияж Дженнифер Лопес — сияющие тени и влажные губы. Это сочетание выглядит очень праздничным, нежным и кокетливым. А главное, такой образ воплотить можно очень быстро. Для этого потребуются блестящие жидкие тени, которые наносятся подушечкой пальца и не требуют других манипуляций.
Превратиться в роковую женщину за полчаса можно с макияжем Беллы Хадид: модель, признанная женщиной с самыми красивыми чертами лица, вытягивает глаза с помощью растушеванной стрелки. Так взгляд становится хитрым, немного загадочным.
Этот прием обожает Кайли Дженнер: яркие золотые блики делают макияж праздничным, а взгляд более мягким и выразительным. Неважно, какой макияж вы сделали, этот нюанс гармонично впишется и украсит его.
Если хочется похулиганить, нарисуйте необычные стрелки: они могут быть двойными, подчеркивать складку века или быть похожими на крылья. В любом случае, вы будете в тренде и в центре внимания.
Пожалуй, Новый год — один из немногих поводов, когда любимый макияж Клавы Коки будет смотреться вполне гармонично. Если не хотите, чтобы образ был слишком ярким, просто наклейте пару сверкающих стразов под бровь.
Не хотите экспериментов? Поступайте, как Эстер Эспозито, и выбирайте макияж без макияжа. Правда, чтобы он смотрелся элегантно, потребуется позаботиться о кожи. Пока коллеги будут рисовать стрелки и клеить стразы, сделайте увлажняющую маску, а затем нанесите тональную основу, персиковые румяна и нежный блеск для губ. Такой макияж уместен и ярким платьем, и со строгим костюмом.