Вдохновляемся звездным макияжем на Новый год

Эти приемы повторить несложно, а эффектный образ гарантирован.

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Всего несколько недель остается до самой сказочной и яркой ночи года, а значит, пора продумывать образ. Просто купить наряд недостаточно, ведь впечатление не меньше зависит от выбора аксессуаров, обуви, прически и, конечно, макияжа.

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Если в обычной жизни вы лишь слегка подкрашиваете ресницы и наносит бальзам на губы, то Новый год — отличный повод немного поэкспериментировать. А звездные образы станут источником вдохновения: выбирайте фишки мейк апа, которые вам нравятся и воплощайте самые смелые идеи.

Яркие губы

Самый простой способ превратить образ в праздничный — просто нанести на губы яркую помаду. Вариантов множество: от классической красной помады до элегантной винной или жизнерадостной морковной. Лили Коллинз часто пользуется этим приемом и всегда выглядит невероятно женственно.

Сияющий смоки-айз

Любимый макияж Дженнифер Лопес — сияющие тени и влажные губы. Это сочетание выглядит очень праздничным, нежным и кокетливым. А главное, такой образ воплотить можно очень быстро. Для этого потребуются блестящие жидкие тени, которые наносятся подушечкой пальца и не требуют других манипуляций.

Лисий взгляд

Превратиться в роковую женщину за полчаса можно с макияжем Беллы Хадид: модель, признанная женщиной с самыми красивыми чертами лица, вытягивает глаза с помощью растушеванной стрелки. Так взгляд становится хитрым, немного загадочным.

Золото в уголках

Этот прием обожает Кайли Дженнер: яркие золотые блики делают макияж праздничным, а взгляд более мягким и выразительным. Неважно, какой макияж вы сделали, этот нюанс гармонично впишется и украсит его.

Необычные стрелки

Если хочется похулиганить, нарисуйте необычные стрелки: они могут быть двойными, подчеркивать складку века или быть похожими на крылья. В любом случае, вы будете в тренде и в центре внимания.

Стразы

Пожалуй, Новый год — один из немногих поводов, когда любимый макияж Клавы Коки будет смотреться вполне гармонично. Если не хотите, чтобы образ был слишком ярким, просто наклейте пару сверкающих стразов под бровь.

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