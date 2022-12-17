Чек-лист: что сделать заранее, чтобы не стоять 31-го весь день у плиты

Многие из нас предпочитают встречать Новый год за праздничным ужином в кругу семьи. Но порой подготовка к этому ужину занимает уйму времени и вместо того, чтобы предвкушать новогоднюю ночь, вы проводите 31 декабря с утра до позднего вечера у плиты. Однако избежать этого сценария можно. Подробнее о том, как это сделать – в материале "Рамблера".

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Определитесь с форматом

Традиционный ужин с семьей – это, как правило, салаты, горячее блюдо и десерт. А вот если вы планируете шумную вечеринку с друзьями, лучше отдать предпочтение фуршету и закускам, для которых не требуются приборы.

Определившись с форматом празднования, вы точно не приготовите лишнее и не будете впоследствии сокрушаться о том, что гости проигнорировали какое-то блюдо.

Составьте меню

Составьте праздничное меню с учетом прошлогодних ошибок: к примеру, не стоит готовить килограммы салатов, если половина из них спустя несколько дней отправляется в мусорку. При составлении меню обращайте внимание на рецепты и на длительность приготовления блюд.

Чтобы провести на кухне минимальное количество времени, можно сделать ставку на холодные закуски.

И наконец, в Новый год лучше обойтись без экспериментов – если вы никогда не готовили блюдо, отложите дебют до лучших времен. Иначе, если блюдо не удастся, настроение также может быть испорчено.

Сделайте заготовки

Домашние настойки, соленая рыба или овощи по-корейски – этим продуктам требуется время, чтобы дойти до нужного вкуса. Позаботьтесь о них заранее, и вам уже придется меньше готовить 31 декабря.

Не следуйте слепо традициям