Какие продукты провоцируют переедание за новогодним столом

К лишнему весу и перееданию может привести, в частности, длительное употребление алкоголя, а также специи, пряности, кислые продукты и традиционные новогодние блюда. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Эксперт отметила, что переедание приводит к набору лишнего веса, вызывает вздутие живота, изжогу, тошноту.

Врач отметила, что специи и пряности своим стимулирующим действием на слизистую желудка приводят к повышенной секреции пищеварительных ферментов, что стимулирует аппетит и приводит к перееданию. Аналогичным действием обладают кислые продукты: лимонный сок, маринады с уксусом, острое и соленое. Также стимулирует аппетит алкоголь.

Чтобы не набрать лишние килограммы, врач посоветовала больше двигаться, танцевать, гулять в новогоднюю ночь, передает РИАМО.