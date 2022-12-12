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1 час назад

Врач пояснила, какие продукты провоцируют переедание за новогодним столом

Вечерняя Москваиещё 1

К лишнему весу и перееданию может привести, в частности, длительное употребление алкоголя, а также специи, пряности, кислые продукты и традиционные новогодние блюда. Об этом рассказала врач-эндокринолог Наталия Тананакина.

Какие продукты провоцируют переедание за новогодним столом
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Эксперт отметила, что переедание приводит к набору лишнего веса, вызывает вздутие живота, изжогу, тошноту.

Врач отметила, что специи и пряности своим стимулирующим действием на слизистую желудка приводят к повышенной секреции пищеварительных ферментов, что стимулирует аппетит и приводит к перееданию. Аналогичным действием обладают кислые продукты: лимонный сок, маринады с уксусом, острое и соленое. Также стимулирует аппетит алкоголь.

Чтобы не набрать лишние килограммы, врач посоветовала больше двигаться, танцевать, гулять в новогоднюю ночь, передает РИАМО.

Ранее сообщалось, что средняя стоимость продуктов на новогоднем столе будет почти на 20 процентов больше, чем годом ранее. Основное подорожание придется на алкогольные напитки и десерты. Схожая ситуация наблюдается в сегментах мясных и рыбных деликатесов, передает Nation news.

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