Как быстро похудеть после праздников: советы диетолога

Новогодние праздники – самое долгожданное время в году почти для каждого россиянина. Ведь это период длинных выходных, а, значит, возможность достаточно времени провести с семьей и друзьями и хоть каждый день собираться за большим столом. Меню на новогоднюю ночь как правило продумывается тщательно и сильно заранее, однако потом все эти застолья зачастую оборачиваются для многих прибавкой в весе. Ведь все основные и любимые многими блюда чаще всего содержат майонез, сыры, жирные сорта мяса, а на столе не обходится еще и без газированных, сладких или алкогольных напитков, что не может не отразиться негативно на фигуре.

Чтобы этого неприятного сюрприза по прошествии всех новогодних праздников не случилось, конечно, стоит заранее обдумать меню праздничного стола, исключив из него вредные продукты и жирные соусы, которые неминуемо приведут к лишним килограммам. Но если они все же появились, а во время празднования вам не хотелось забивать голову этими вопросами, то приготовьтесь исправлять последствия.

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“Рамблер” поговорил с экспертом, врачом-диетологом, и узнал, как быстро вернуть свое тело в былую форму после “вкусных” каникул. На наши вопросы ответила врач-диетолог Елена Соломатина.

Во-первых, не нужно паниковать. Обычно человек если и набирает, то немного: лишний килограмм или три. Происходит это в основном из-за задержки жидкости. Елена Соломатина Врач-диетолог

Нужно просто потихоньку втягиваться в прежнее русло режима и питания, если оно было правильным. Главное, что после праздников обязательно стоит убрать, так это сладости, трансжиры, фастфуд. Не надо делать «провалы», когда человек долго не ест, а потом на ужин съедает все, что недоел за целый день. При таком раскладе лишние калории будут преобразовываться в жир и ситуация будет лишь ухудшаться.

Любой день, вне зависимости от желания похудеть или набрать массу, лучше начинать с воды. У кого есть проблемы с кишечником, тем можно пить прохладную или комнатной температуры воду. Чтобы запустить пищеварение, лучше выпить перед завтраком стакан именно теплой воды.

Завтрак в идеале тоже должен быть теплым. Если он будет сочетать в себе сложные углеводы (каша, гречка) и белок (сыр, творог, яйцо), будет очень хорошо. Благодаря такому составу, вы будете более длительное время оставаться сытым, а организм получит все, что ему было нужно для энергии.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Затем идет перекус: лучше орешки или семечки, овощи или фрукты.

Затем обед – плотный, сытный и сбалансированный по белкам, жирам и углеводам. А после – полдник, чтобы не голодным приходить домой, иначе вечером может появиться опасность наестся сразу всего подряд, проголодавшись с обеда, а вечером этого делать совсем не стоит.

В идеале последний прием пищи должен быть за два или три часа до сна. Хорошо, если это будут овощи и белок. Важно, чтобы ужин был максимально легким. Лучше в каждый прием пищи включать овощи, так как они создают объем. На обед, например, можно есть овощной суп, а ужин начинать с салата. Хорошо подойдут не только свежие овощи, но и тушеные. Они подойдут в качестве гарнира. Жиры совсем исключать не нужно. Можно оставлять их в виде масел или сала, но в небольшом количестве.

Елена Соломатина Врач-диетолог

Лучше заранее продумывать, что мы будем есть на следующий день, соблюдать калораж и питьевой режим. Лишнюю воду помогут убрать сельдерей, зелёный чай и компот из сухофруктов. Когда мы питаемся в таком режиме, то мы достаточно плавно и без стресса для организма худеем.

Не стоит резко ограничивать себя в питании после праздников и садится на жесткие диеты. Если это и даст результат, то он будет очень краткосрочный, а организм испытает стресс от такого контраста после активного поедания салатов и закусок во время выходных дней. К тому же любое жесткое ограничение неминуемо ведет к срыву, а это значит, что в какой-то момент вы решите бросить все наестся «запрещенки», что в свою очередь вызовет очередное прибавление в весе.

Как итог, просто постарайтесь не слишком переедать во время праздников и с самого первого рабочего дня вернитесь к режиму правильного питания, не пренебрегайте физической активностью и прогулками на свежем воздухе, и в таком случае сбросить набранные за новогодние каникулы килограммы не составит труда.