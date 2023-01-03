Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+18° в 
USD 70.34EUR 75.66
Войти в почту
1 час назад

Как быстро похудеть после праздников: советы диетолога

Мира Маркина
Елена Соломатинаэксперт

Новогодние праздники – самое долгожданное время в году почти для каждого россиянина. Ведь это период длинных выходных, а, значит, возможность достаточно времени провести с семьей и друзьями и хоть каждый день собираться за большим столом. Меню на новогоднюю ночь как правило продумывается тщательно и сильно заранее, однако потом все эти застолья зачастую оборачиваются для многих прибавкой в весе. Ведь все основные и любимые многими блюда чаще всего содержат майонез, сыры, жирные сорта мяса, а на столе не обходится еще и без газированных, сладких или алкогольных напитков, что не может не отразиться негативно на фигуре.

Как быстро похудеть после праздников: советы диетолога
Фото: stock.adobe.comstock.adobe.com

Чтобы этого неприятного сюрприза по прошествии всех новогодних праздников не случилось, конечно, стоит заранее обдумать меню праздничного стола, исключив из него вредные продукты и жирные соусы, которые неминуемо приведут к лишним килограммам. Но если они все же появились, а во время празднования вам не хотелось забивать голову этими вопросами, то приготовьтесь исправлять последствия.

Видео дня

“Рамблер” поговорил с экспертом, врачом-диетологом, и узнал, как быстро вернуть свое тело в былую форму после “вкусных” каникул. На наши вопросы ответила врач-диетолог Елена Соломатина.

Во-первых, не нужно паниковать. Обычно человек если и набирает, то немного: лишний килограмм или три. Происходит это в основном из-за задержки жидкости.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Нужно просто потихоньку втягиваться в прежнее русло режима и питания, если оно было правильным. Главное, что после праздников обязательно стоит убрать, так это сладости, трансжиры, фастфуд. Не надо делать «провалы», когда человек долго не ест, а потом на ужин съедает все, что недоел за целый день. При таком раскладе лишние калории будут преобразовываться в жир и ситуация будет лишь ухудшаться.

Любой день, вне зависимости от желания похудеть или набрать массу, лучше начинать с воды. У кого есть проблемы с кишечником, тем можно пить прохладную или комнатной температуры воду. Чтобы запустить пищеварение, лучше выпить перед завтраком стакан именно теплой воды.

Завтрак в идеале тоже должен быть теплым. Если он будет сочетать в себе сложные углеводы (каша, гречка) и белок (сыр, творог, яйцо), будет очень хорошо. Благодаря такому составу, вы будете более длительное время оставаться сытым, а организм получит все, что ему было нужно для энергии.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Затем идет перекус: лучше орешки или семечки, овощи или фрукты.

Затем обед – плотный, сытный и сбалансированный по белкам, жирам и углеводам. А после – полдник, чтобы не голодным приходить домой, иначе вечером может появиться опасность наестся сразу всего подряд, проголодавшись с обеда, а вечером этого делать совсем не стоит.

В идеале последний прием пищи должен быть за два или три часа до сна. Хорошо, если это будут овощи и белок. Важно, чтобы ужин был максимально легким. Лучше в каждый прием пищи включать овощи, так как они создают объем. На обед, например, можно есть овощной суп, а ужин начинать с салата. Хорошо подойдут не только свежие овощи, но и тушеные. Они подойдут в качестве гарнира. Жиры совсем исключать не нужно. Можно оставлять их в виде масел или сала, но в небольшом количестве.
Елена Соломатина
Елена СоломатинаВрач-диетолог

Лучше заранее продумывать, что мы будем есть на следующий день, соблюдать калораж и питьевой режим. Лишнюю воду помогут убрать сельдерей, зелёный чай и компот из сухофруктов. Когда мы питаемся в таком режиме, то мы достаточно плавно и без стресса для организма худеем.

Не стоит резко ограничивать себя в питании после праздников и садится на жесткие диеты. Если это и даст результат, то он будет очень краткосрочный, а организм испытает стресс от такого контраста после активного поедания салатов и закусок во время выходных дней. К тому же любое жесткое ограничение неминуемо ведет к срыву, а это значит, что в какой-то момент вы решите бросить все наестся «запрещенки», что в свою очередь вызовет очередное прибавление в весе.

Как итог, просто постарайтесь не слишком переедать во время праздников и с самого первого рабочего дня вернитесь к режиму правильного питания, не пренебрегайте физической активностью и прогулками на свежем воздухе, и в таком случае сбросить набранные за новогодние каникулы килограммы не составит труда.

Новый год 2023,Елена Соломатина,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители