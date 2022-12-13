Что сделать заранее, чтобы не стоять у плиты 31 декабря

Освободите время для себя и общения с близкими.
Чтобы 31 декабря не превратилось в марафон у плиты, подготовьтесь заранее. Простые шаги позволят освободить время и посвятить его более приятным делам — сборам, выбору наряда, общению с близкими.
Об этом можно позаботиться за несколько недель до Нового года. Подумайте, кто придет к вам в гости, есть ли среди них вегетарианцы или аллергики. На основании этого составьте меню, а затем выпишите список продуктов и возможные заготовки. Например, овощи можно запечь 30 декабря, тогда же замариновать мясо, останется лишь поставить его в духовку.
Эта прекрасная традиция может облегчить подготовку в разы. Если вы празднуете в компании друзей или родственников, попросите у них приготовить что-нибудь для новогоднего стола. Распределите меню: кто-то захватит салат, другие гости — закуски. Вам останется лишь позаботиться о горячем блюде.
Посчитайте, хватает ли стульев, вилок, тарелок, не помешает ли рассадке елка. Так вы избавитесь от лишних хлопот в праздничный вечер.
Если вам понадобится блендер, миксер или комбайн, достаньте их с верхних полок заранее, чтобы 31 декабря все было под рукой.
Холодец и заливное можно приготовить за три дня до праздника, 30 декабря натереть сыр, подсушить сухарики для салатов. Не бойтесь заморозок! Начинка для птицы, тертый сыр, колбаски — все это прекрасно хранится в морозилке. 31 декабря вам останется лишь разморозить заготовки и собрать намеченные блюда.
Отличный вариант — замороженное тесто для печенья: достав его из морозилки, вы сможете всего за 10 минут приготовить вкусное ароматное печенье.
30 декабря доработайте остальные заготовки: сварите яйца, нарежьте колбасу, сыр, почистите чеснок. Подготовленные продукты затяните пищевой пленкой и отправьте в холодильник.
31 декабря у вас будет несколько задач: смешать заготовки, нарезать свежие овощи, отправить в духовку уже замаринованное мясо. Готово!
Но и это не стоит делать в одиночку: включите музыку и зовите на кухню всю семью. Муж может делать мясные и рыбные нарезки, дети чистить овощи или споласкивать тарелки. Так подготовка будет быстрой и веселой.