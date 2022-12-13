Что сделать заранее, чтобы не стоять у плиты 31 декабря

Освободите время для себя и общения с близкими.

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Чтобы 31 декабря не превратилось в марафон у плиты, подготовьтесь заранее. Простые шаги позволят освободить время и посвятить его более приятным делам — сборам, выбору наряда, общению с близкими.

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Составьте меню

Об этом можно позаботиться за несколько недель до Нового года. Подумайте, кто придет к вам в гости, есть ли среди них вегетарианцы или аллергики. На основании этого составьте меню, а затем выпишите список продуктов и возможные заготовки. Например, овощи можно запечь 30 декабря, тогда же замариновать мясо, останется лишь поставить его в духовку.

Делегируйте

Эта прекрасная традиция может облегчить подготовку в разы. Если вы празднуете в компании друзей или родственников, попросите у них приготовить что-нибудь для новогоднего стола. Распределите меню: кто-то захватит салат, другие гости — закуски. Вам останется лишь позаботиться о горячем блюде.

Спланируйте застолье

Посчитайте, хватает ли стульев, вилок, тарелок, не помешает ли рассадке елка. Так вы избавитесь от лишних хлопот в праздничный вечер.

Достаньте кухонные гаджеты

Если вам понадобится блендер, миксер или комбайн, достаньте их с верхних полок заранее, чтобы 31 декабря все было под рукой.

Сделайте заготовки

Холодец и заливное можно приготовить за три дня до праздника, 30 декабря натереть сыр, подсушить сухарики для салатов. Не бойтесь заморозок! Начинка для птицы, тертый сыр, колбаски — все это прекрасно хранится в морозилке. 31 декабря вам останется лишь разморозить заготовки и собрать намеченные блюда.

Отличный вариант — замороженное тесто для печенья: достав его из морозилки, вы сможете всего за 10 минут приготовить вкусное ароматное печенье.

Накануне

30 декабря доработайте остальные заготовки: сварите яйца, нарежьте колбасу, сыр, почистите чеснок. Подготовленные продукты затяните пищевой пленкой и отправьте в холодильник.

День Икс

31 декабря у вас будет несколько задач: смешать заготовки, нарезать свежие овощи, отправить в духовку уже замаринованное мясо. Готово!