Как не объедаться в Новый год: пример меню

В Новый год большинство россиян устраивают «пир на весь мир». На столе можно увидеть разнообразие салатов, заправленных майонезом, горячие мясо и рыбу, закуски и сладкое. Однако такой стол может быть опасен, уверена диетолог Анжелика Дюваль. В разговоре с «ФедералПресс» она рассказала, как облегчить питание в праздники.

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«Не стоит делать акцент лишь на еде. Сделайте его в пользу игр, прогулок, общения с семьей», – объяснила эксперт.

В первую очередь важно выбрать гастрономическое направление: рыба, мясо или же определенная кухня. Выбрав одну тематику вы значительно помогаете своему пищеварению. Ведь чем больше разной пищи, тем тяжелее с ней справиться организму.

Главой стола сделайте красочный, но легкий овощной салат с обилием овощей и зелени, где заправкой будет не майонез, а нерафинированное масло и лимонный сок. Начинать ужин стоит с него. Клетчатка улучшит работу кишечника и также займет некоторую часть объема, а значит, съедите вы потом меньше.

При приготовлении традиционных салатов можно экспериментировать и заменять некоторые ингредиенты на более полезные. Вместо картошки можно использовать корень сельдерея или цветную капусту, приготовить домашний майонез без лишних добавок.