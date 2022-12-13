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1 час назад

Как не объедаться в Новый год: пример меню

РИА "ФедералПресс"

В Новый год большинство россиян устраивают «пир на весь мир». На столе можно увидеть разнообразие салатов, заправленных майонезом, горячие мясо и рыбу, закуски и сладкое. Однако такой стол может быть опасен, уверена диетолог Анжелика Дюваль. В разговоре с «ФедералПресс» она рассказала, как облегчить питание в праздники.

Как не объедаться в Новый год: пример меню
Фото: ФедералПрессФедералПресс

«Не стоит делать акцент лишь на еде. Сделайте его в пользу игр, прогулок, общения с семьей», – объяснила эксперт.

В первую очередь важно выбрать гастрономическое направление: рыба, мясо или же определенная кухня. Выбрав одну тематику вы значительно помогаете своему пищеварению. Ведь чем больше разной пищи, тем тяжелее с ней справиться организму.

Главой стола сделайте красочный, но легкий овощной салат с обилием овощей и зелени, где заправкой будет не майонез, а нерафинированное масло и лимонный сок. Начинать ужин стоит с него. Клетчатка улучшит работу кишечника и также займет некоторую часть объема, а значит, съедите вы потом меньше.

При приготовлении традиционных салатов можно экспериментировать и заменять некоторые ингредиенты на более полезные. Вместо картошки можно использовать корень сельдерея или цветную капусту, приготовить домашний майонез без лишних добавок.

Покупные газировки также можно заменить самодельными: 2 литра минералки смешать с литром яблочного. В это время заварить палочку корицы, дать настояться и этот настой отправить к смеси. После этого важно добавить мяты и сироп топинамбура для сладости, объяснила Анжелика Дюваль.

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