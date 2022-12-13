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1 час назад

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору натуральной елки

Катерина Саломе

На носу Новый год, а значит самое время покупать елку. В Роспотребнадзоре дали советы по определению свежести хвойного дерева, сообщает «РИА Новости».

В Роспотребнадзоре дали советы по выбору натуральной елки
Фото: pixabay.compixabay.com

Эксперты рекомендуют покупать натуральную елку в 20-х числах декабря. Если приобрести ее раньше, велик риск, что она осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников, уточнили в ведомстве.

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По словам специалистов, у дерева должен быть толстый ствол и гибкие ветви. Стоит также присмотреться и к цвету игл — они должны быть насыщенного изумрудного цвета. И, конечно, важно помнить о хвойном запахе, который является гарантом того, что дерево было срублено недавно.

Ранее мы писали о том, что россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год.

Новый год 2023,Роспотребнадзор,
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