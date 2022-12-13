В Роспотребнадзоре дали советы по выбору натуральной елки

На носу Новый год, а значит самое время покупать елку. В Роспотребнадзоре дали советы по определению свежести хвойного дерева, сообщает «РИА Новости».
Эксперты рекомендуют покупать натуральную елку в 20-х числах декабря. Если приобрести ее раньше, велик риск, что она осыплется задолго до окончания череды новогодних праздников, уточнили в ведомстве.
По словам специалистов, у дерева должен быть толстый ствол и гибкие ветви. Стоит также присмотреться и к цвету игл — они должны быть насыщенного изумрудного цвета. И, конечно, важно помнить о хвойном запахе, который является гарантом того, что дерево было срублено недавно.
Ранее мы писали о том, что россияне назвали самые бесполезные подарки на Новый год.