Как вызвать Деда Мороза на дом

Дед Мороз и Снегурочка – такие же непременные атрибуты Нового года в России, как украшенная елка или полуночный бой кремлевских курантов. Кому-то достаточно того, что эти фольклорные персонажи просто появляются на улицах и в торговых центрах, мелькают в новогодних передачах и рекламных роликах. А кому-то хочется, чтобы волшебный дедушка и его сказочная внучка появились на пороге дома и лично принесли в дом подарки и поздравления с Новым годом. Рассказываем, как это можно сделать нынешней зимой и на какие расходы нужно рассчитывать.

Фото: Мир24 Мир24

Когда стоит поторопиться

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Прежде всего стоит помнить, что шансы увидеть Деда Мороза и Снегурочку у себя дома тем выше, чем раньше удалось сделать заказ на эту услугу. И дело тут не только в том, что ценник на волшебные поздравления по мере приближения к Новому году вырастает в разы. Проблема еще и в том, что запас дедов морозов и снегурочек не бесконечен, а силы их не беспредельны. Если спохватиться незадолго до 31 декабря, велик шанс, что в это момент уже не найдется свободных артистов. Как признаются опытные аниматоры, не первый год занятые в новогоднем бизнесе, их графики, как правило, расписаны уже в середине декабря.

Конечно, хорошая анимационная компания старается накануне Нового года нанять дополнительных артистов на роли Деда Мороза и Снегурочки. Но такие «сезонные рабочие» обычно не имеют достаточного опыта, особенно в работе с маленькими детьми, и качество их услуг, соответственно, будет ниже. Рисковать этим не стоит, тем более если вы хотите устроить праздник не столько себе, сколько своему ребенку. Будет очень обидно, если первый в его жизни визит Деда Мороза закончится неудачей!

Метод сарафанного радио

Найти компанию, фирму или частного аниматора, которые возьмутся исполнить роль Деда Мороза и подарить подарки по вашему заказу, совсем не сложно. Причем независимо от региона: услуга доступна везде – от Калининграда до Владивостока. Достаточно набрать соответствующий запрос в любом поисковике, а дальше все зависит от размеров трат, на которые готов пойти клиент.

Проблема, как всегда, кроется в качестве предлагаемых услуг. За одни и те же деньги можно получить высококлассных артистов, которые легко «заведут» хоть дошкольников, хоть менеджеров среднего звена. А можно и третьеразрядных аниматоров, которые скорее напугают ребенка, чем принесут ему радость.

Заочно выяснить, насколько хороши будут Дед Мороз и Снегурочка, почти невозможно. Каждая анимационная компания стремится показать товар лицом и будет уверять, что у них весь персонал работает «на отлично». Альтернативное мнение можно получить, только пообщавшись с теми, кто уже имел дело с той или иной фирмой. Родители детей легко найдут информацию в чатах своего детского сада или школы, у знакомых мам или через приятелей-аниматоров.

Те, кто заказывает артистов для взрослой компании (а таких становится все больше!), могут проанализировать независимые отзывы в Интернете или опять-таки устроить опрос в чатах и соцсетях.

Волшебная экономика

Если сделать заказ на услуги Деда Мороза и Снегурочки до 13-15 декабря, то они обойдутся дешевле, чем перед самым праздником – примерно в полтора раза. Многие фирмы сейчас предлагают существенные скидки на предварительные заказы. Зачастую можно просто оставить телефон и указать желаемую дату приезда аниматоров, чтобы сниженная цена оставалась действительной, даже если вы сделаете сам заказ через неделю.

Что еще влияет на цену услуг новогодних артистов? Во многих фирмах это зависит от дня недели. Промежуток с пятницы по воскресенье всегда дороже, чем с понедельника по четверг, поскольку спрос на аниматоров выше. Цена последней предновогодней семидневки будет еще выше, причем уже независимо от дня недели. А самые высокие цены – примерно втрое-вчетверо дороже – выставляются на визиты Деда Мороза и Снегурочки непосредственно 31 декабря. В Москве, скажем, средний ценник будет от 8000 до 12 000 рублей, а верхняя граница практически отсутствует.

Цены резко падают уже 1 января, хотя утром этого дня они будут выше, чем вечером. Дальше стоимость неуклонно снижается, чтобы вновь немного подняться на Старый Новый год. После него деды морозы и снегурочки тоже будут востребованы, но уже не у частных клиентов, а у организаторов новогодних корпоративов.

Еще один важный аспект формирования цены – длительность представления. Минимум, который предлагает большинство анимационных фирм, составляет 10 минут. За это время Дед Мороз и Снегурочка успеют поздравить ребенка с Новым годом, зачастую в стихах, загадать ему несколько загадок или послушать стишок в его исполнении, подарить подарки – и откланяться. Такая услуга стоит вдвое дешевле, чем представление на 20-25 минут с парой подвижных игр, рассчитанное на нескольких детей. А если пригласить артистов с программой на 45-50 минут, то ценник можно смело умножать на три и четыре. Правда, как правило, в таких представлениях участвуют уже не только новогодние дедушка с внучкой, но и дополнительные персонажи.

Не поздно и не рано: лучший дедморозовский возраст

Важный вопрос, с которым сталкивается большинство задумавшихся о визите Деда Мороза родителей: в каком возрасте ребенок сможет адекватно среагировать на сказочного деда, пришедшего прямо к нему домой? Как правило, детские психологи не рекомендуют приглашать праздничных персонажей к малышам до трехлетнего возраста. Если же такое желание все-таки есть, нужно помнить, что такого маленького ребенка нельзя оставлять с Дедом Морозом один на один! Лучше, чтобы ребенка держали на руках или за руку родители или другие близкие люди.

Самый лучший возраст для визита Деда Мороза – 4-6 лет! В это время дети искренне верят практически в любые чудеса и не станут задумываться, настоящий волшебник к ним пришел или это переодетый артист. Опытные аниматоры советуют, приглашая актеров к дошкольникам, обязательно предоставить им побольше информации о том, кого предстоит поздравлять. Если Дед Мороз продемонстрирует хорошее знание деталей биографии ребенка, это лишь укрепит маленького клиента в уверенности, что он имеет дело с настоящим сказочным персонажем.

Школьники, как правило, уже успевают поделиться между собой сведениями о том, что «Дед Мороз ненастоящий, а подарки папы с мамами под елки кладут». Поэтому звать к ним в гости новогоднего дедушку с внучкой стоит, только если вы уверены, что ваш ребенок до сих пор в них искренне верит. В противном случае в неловкой ситуации окажутся все, а родители еще и рискуют приобрести репутацию обманщиков.

Дед Мороз для «детей» за тридцать

Сегодня, как утверждают опытные аниматоры, спрос на приглашение Деда Мороза и Снегурочки заметно вырос за счет взрослых клиентов. И речь идет не только о корпоративных праздниках! Все большее число россиян не отказывают себе в удовольствии ненадолго вернуться в беззаботное детство, принимая в предновогодние часы, а то и под бой курантов, живые символы праздника там, где они его отмечают.

Как правило, приглашают к себе волшебных гостей давно сложившиеся дружеские компании, в которых и без того приняты розыгрыши и разного рода игры. Поэтому от смешных новогодних конкурсов и заданий вроде вставания на табуретку и декламации стихов многие взрослые не отказываются. И, поскольку желающих ненадолго снова стать ребенком всегда находится немало, взрослые компании заказывают программу не короче, чем на час-полтора. Конечно, лучше сразу предупредить организаторов, что их артистов будут ждать взрослые люди: это позволит заранее скорректировать сценарий поздравления.