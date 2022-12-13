Все по полочкам: что необходимо успеть  до Нового года

В начале декабря нам всегда кажется, что до нового года еще так далеко и можно не торопится с подготовкой к празднику, но в этом месяце время начинает бежать как-то особенно быстро. И вот до главной ночи в году всего ничего, а ты не знаешь за что схватиться из огромного списка дел и дедлайнов. Как в этой суматохе не упустить нечто важное? Мы подготовили список дел, которые точно нужно сделать до Нового года!

Фото: Eva.ru Eva.ru

Раздать долги

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В Новый год принято входить без долгов и эта традиция имеет смысл. Это касается не только финансовых долгов, но и по работе или учебе. Завершив все важные проекты, закрыв все «хвосты» вы сможете провести новогодние каникулы, не беспокоясь о том, что вас ждут важные незавершенные дела или долги, с которыми вам нужно рассчитаться.

Навести марафет

Запись перед Новым годом к мастерам маникюра, парикмахерам и визажистам оказывается заполнена желающими уже к середине декабря. Поэтому, чтобы встретить новогоднюю ночь при полном параде, пора позаботиться об этом уже сейчас.

Купить подарки

Самое сложное — это придумать, что же подарить близким людям. Невероятные толпы людей в торговых центрах, которые также бегают в поисках подарков, не способствуют приливу идей, а только нервируют, особенно, если вы отложили покупки на последнюю минуту. Советуем составить списки идей для презентов заранее и покупать их постепенно. Покупка подарков заранее не так сильно ударит по вашему кошельку и позволит поймать нужные вещи с приятными скидками. Также можно не бегать в гипермаркетах, а воспользоваться современными маркетплейсами, сидя дома на диване.

Генеральная уборка

Чтобы войти в Новый год по-настоящему с чистого листа, советуем вам провести генеральную уборку. Переберите свой шкаф и избавьтесь от вещей, которые затрепались и которые вы не носите. Выбросите всю надколотую и треснувшую посуду, порадуйте себя новым красивым набором, который будет радовать глаз. Даже психологи советуют перед началом новой жизни провести расхламление. После генеральной уборки и глазу приятно, и дышится легче.

Украсить дом

После того, как вы провели генеральную уборку, можно приступать к украшению квартиры. Тут вы можете креативить от души! Используйте весь ассортимент новогодней атрибутики: шары, гирлянды, мишуру, новогодние венки и бусы. Все это создаст невероятную атмосферу и настроение. Чтобы полностью погрузиться в атмосферу праздника, можно установить дома аромадиффузоры с новогодними ароматами, которые будут напоминать запах мандаринов или новогоднего имбирного печенья.

Придумать новогоднее меню

Оливье, селедка под шубой, бутерброды с икрой — все это уже стало традицией. Но, может, в этом году хочется попробовать что-то новое? Посмотрите интересные рецепты, составьте меню и выпишите ингредиенты, которые необходимо будет приобрести. Кстати, не советуем тянуть с покупкой продуктов до самого 31 декабря, потому что некоторых компонентов может просто не оказаться на полках магазинов из-за предновогоднего ажиотажа.

Подготовиться к 1 января

Обычно, утро 1 января не самое приятное время. Позаботьтесь о себе заранее: перед уходом на новогоднюю вечеринку подготовьте себе кровать, пижаму, средства для снятия макияжа, поставьте около кровати бутылочку воды. Заблаговременно купите патчи, чтобы воспользоваться ими утром и маску для лица, которая поможет снять отеки и придать свежий вид.

Подведите итоги уходящего года и составьте планы на следующий

Безусловно, год был насыщенный и не простой. Даже если не все цели из вашего списка вам удалось достигнуть, вам точно есть за что себя похвалить. Вспомните, что хорошего произошло у вас в уходящем году. А вот на неудачах зацикливаться не стоит. Ведь каждая ошибка — это ценный опыт. Просто сделайте выводы и смело шагайте в Новый год.

Составить план на новогодние праздники

Чтобы не пролежать все каникулы, доедая новогодние салаты, составьте себе программу на каникулы. Пригласите друзей в гости, сходите в кино на новогодний фильм, прогуляйтесь до главной елки вашего города, проведите активно время на катке или катаясь на «ватрушках». Такие каникулы принесут гораздо больше положительных эмоций и приятных воспоминаний.

Уделите время себя