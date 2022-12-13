Как нескучно отметить Новый год с родителями

Ситуация: родители не отпустили встречать Новый год к друзьям. Что же делать? Наесться салатов, посмотреть огонек и отправиться сразу спать? No way! Блогер Катя Измайлова доказала нам, что встреча 2023 года с родными — на самом деле крутая идея.

Фото: Popcake.tv Popcake.tv

Когда я училась в школе, то перед Новым годом всегда слышала подобную фразу: «Отмечать с родителями — кринж, скукота… » И действительно, после каникул я слышала угрюмые рассказы про новогоднее застолье в кругу семьи. Одноклассники однообразно провели праздничную ночь: наелись тазиком оливье, дождались боя курантов, а затем пошли спать. Возможно ли отметить Новый год с родителями так, чтобы захотелось и в следующем году праздновать его также?

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Осторожно! После прочтения данной статьи ваше мнение может поменяться, и вы с удовольствием будете проводить праздники в кругу семьи.

Идея 1. Это мы не ели

Накройте стол различными блюдами, которые вы ни разу не пробовали. Например, по традиции на вашем новогоднем столе всегда тусуется эта компания: оливье, селедка под шубой, мандарины, отварная картошечка и, скорей всего, бутерброды с красной икрой. А в этом году накройте стол тайской или индонезийской кухней. Вообще, выберите кухню семейным голосованием. Пусть на праздничном столе будет как минимум 5 неизвестных вам блюд.

Идея 2. У нас дома маскарад

Подберите и подготовьте образы своих любимых героев (уверена, даже самый серьезный папа не откажется переодеться в персонажа любимого сериала или фильма). Выстройте свои образы до мелочей: прическа, макияж, манеры.

Идея 3. Где мой подарок?

Наверняка многие придерживаются традиции открывать подарки, лежащие под елочкой только после полуночи, после боя курантов. Позвольте своим близким получить приятные эмоции не только от подарка, но и от его поиска. Положите под елку большие нарядные коробки, в которых будет лежать всего лишь одна маленькая записка с загадкой или картой, где лежит подарок, а сам сюрприз спрячьте в доме, например, под кроватью.

Идея 4. Ну маааам, можно все-таки пригласить подружку?

Составьте с семьей список гостей, которые будут приятны всем. Договоритесь, что ты не пригласишь подругу, которую не любит твоя мама, а родители не позовут, к примеру, тетю Любу, которая весь вечер будет спрашивать про то, бегают ли за тобой мальчики. Празднично оформляйте квартиру, а после праздничного стола поиграйте с подружкой в любимые игры или расскажите друг другу интересные истории.

Идея 5. Зима, но мне жарко!

Устройте бассейн-пати. Разложите посреди комнаты небольшой детский бассейн прямо возле елки, наполните его пеной, посыпьте блесками, поставьте рядом охлаждающие тропические напитки и сделайте массу необычных фото. У всех новогодние фотографии будут с елкой и оливье, а у вас в ярком бассейне с пеной в тропическом стиле.

Идея 6. Назад в XIX век

Выключите все электричество 31 декабря — это повод закончить подготовку к Новому году раньше, а затем без спешки отпразднуйте наступление нового года при свечах, в тишине и с долгими разговорами о целях на будущий год.

Идея 7. Квест на дому

Придумайте совместно с семьей классный квест, который вам нужно будет проходить под бой курантов.

Идея 8. Наряжаю не свою елку

Выезжайте всей семьей загород, берите палатки, оливье, тёплые варежки, пледы, гирлянды на батарейках и елочные украшения. Разместитесь возле лесной елкой и украсьте ее праздничными украшениями. А если в лес ехать не хочется, выходите в ближайший парк, наряжайте елочку и танцуйте возле нее под новогодние песни с бенгальскими огнями.