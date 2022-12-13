Как нескучно отметить Новый год с родителями

Ситуация: родители не отпустили встречать Новый год к друзьям. Что же делать? Наесться салатов, посмотреть огонек и отправиться сразу спать? No way! Блогер Катя Измайлова доказала нам, что встреча 2023 года с родными — на самом деле крутая идея.
Когда я училась в школе, то перед Новым годом всегда слышала подобную фразу: «Отмечать с родителями — кринж, скукота… » И действительно, после каникул я слышала угрюмые рассказы про новогоднее застолье в кругу семьи. Одноклассники однообразно провели праздничную ночь: наелись тазиком оливье, дождались боя курантов, а затем пошли спать. Возможно ли отметить Новый год с родителями так, чтобы захотелось и в следующем году праздновать его также?
Осторожно! После прочтения данной статьи ваше мнение может поменяться, и вы с удовольствием будете проводить праздники в кругу семьи.
Накройте стол различными блюдами, которые вы ни разу не пробовали. Например, по традиции на вашем новогоднем столе всегда тусуется эта компания: оливье, селедка под шубой, мандарины, отварная картошечка и, скорей всего, бутерброды с красной икрой. А в этом году накройте стол тайской или индонезийской кухней. Вообще, выберите кухню семейным голосованием. Пусть на праздничном столе будет как минимум 5 неизвестных вам блюд.
Подберите и подготовьте образы своих любимых героев (уверена, даже самый серьезный папа не откажется переодеться в персонажа любимого сериала или фильма). Выстройте свои образы до мелочей: прическа, макияж, манеры.
Наверняка многие придерживаются традиции открывать подарки, лежащие под елочкой только после полуночи, после боя курантов. Позвольте своим близким получить приятные эмоции не только от подарка, но и от его поиска. Положите под елку большие нарядные коробки, в которых будет лежать всего лишь одна маленькая записка с загадкой или картой, где лежит подарок, а сам сюрприз спрячьте в доме, например, под кроватью.
Составьте с семьей список гостей, которые будут приятны всем. Договоритесь, что ты не пригласишь подругу, которую не любит твоя мама, а родители не позовут, к примеру, тетю Любу, которая весь вечер будет спрашивать про то, бегают ли за тобой мальчики. Празднично оформляйте квартиру, а после праздничного стола поиграйте с подружкой в любимые игры или расскажите друг другу интересные истории.
Устройте бассейн-пати. Разложите посреди комнаты небольшой детский бассейн прямо возле елки, наполните его пеной, посыпьте блесками, поставьте рядом охлаждающие тропические напитки и сделайте массу необычных фото. У всех новогодние фотографии будут с елкой и оливье, а у вас в ярком бассейне с пеной в тропическом стиле.
Выключите все электричество 31 декабря — это повод закончить подготовку к Новому году раньше, а затем без спешки отпразднуйте наступление нового года при свечах, в тишине и с долгими разговорами о целях на будущий год.
Придумайте совместно с семьей классный квест, который вам нужно будет проходить под бой курантов.
Выезжайте всей семьей загород, берите палатки, оливье, тёплые варежки, пледы, гирлянды на батарейках и елочные украшения. Разместитесь возле лесной елкой и украсьте ее праздничными украшениями. А если в лес ехать не хочется, выходите в ближайший парк, наряжайте елочку и танцуйте возле нее под новогодние песни с бенгальскими огнями.
Не стесняйтесь предлагать свои идеи родителям, уверена, они тоже не против разнообразить праздничный ужин. И не бойтесь спрашивать у близких, как бы они хотели провести праздник. Поработав вместе над планированием праздника, вы сможете организовать незабываемый Новый год! Пусть в Новом году у вас и ваших родителей будет все классно! Загадайте самые заветные мечты в новогоднюю ночь! С наступающим!