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2 часа назад

Эксперты дали советы, какие подарки выбрать на Новый год

Вечерняя Москва

Эксперты дали советы по выбору подарка на Новый год.

Эксперты дали советы, какие подарки выбрать на Новый год
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

При выборе презента учитывайте возраст, пол, интересы и хобби человека. Не стоит покупать статуэтки, копилки и вазы: подобные презенты часто передаривают другим. У родственников можно напрямую спросить, что они хотя получить в подарок. Друзей можно попросить составить список желаний (так называемый вишлист).

Не стоит дарить косметику, гигиенические принадлежности, животных, предметы с символом наступающего года.

Что касается подарков на работе, то нужно учитывать социальную дистанцию. Если это руководство компании, в которой вы работаете, или ваши коллеги, не нужно дарить вещи личного пользования, сообщает издание «Профиль».

Новый год 2023,
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