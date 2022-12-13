Эксперты дали советы, какие подарки выбрать на Новый год

Эксперты дали советы по выбору подарка на Новый год.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

При выборе презента учитывайте возраст, пол, интересы и хобби человека. Не стоит покупать статуэтки, копилки и вазы: подобные презенты часто передаривают другим. У родственников можно напрямую спросить, что они хотя получить в подарок. Друзей можно попросить составить список желаний (так называемый вишлист).

Не стоит дарить косметику, гигиенические принадлежности, животных, предметы с символом наступающего года.