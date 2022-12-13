3 варианта новогоднего декора, чтобы задобрить Кролика

Тревожный зверь очень чувствителен к цветам и оттенкам главной ночи года.

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Остаются считанные дни до начала нового года. Кто-то уже успел присмотреть елку, а кто-то даже не начинал покупать подарки, хотя времени не так уж много. Если вы относитесь к тем, кто уже планирует заняться декором дома к празднику, мы спешим помочь советом, чтобы Черный Кролик остался доволен вашей работой. Мы знаем, как его задобрить.

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«Звезда» вечера

Конечно, трудно представить новогоднюю ночь без традиционной ели, пусть даже искусственной. Но как украсить лесную красавицу? Отложите старые игрушки и гирлянды. Вам понадобятся новые яркие цвета, как советуют специалисты по фэн-шуй. Кролик одобряет желтый и зеленый цвет для выбора шариков и других украшений на самом дереве. Все дело в том, что эти цвета активируют денежную энергию, а также заряжают взрослых хозяев дома на успех. Чтобы разбавить яркую композицию, возьмите немного белых украшений, а вот от красного цвета на ели лучше отказаться — Кролик не любит этот вычурный цвет.

Все это мишура

Двигаемся дальше по дому и выбираем украшения для гостиной, холла и кухни — тех мест, где в течение праздников точно будут собираться люди. Откажитесь от массивных игрушек и венков на дверях и стенах, так как Кролик все же ценит аккуратность и минимализм. Цвета выбираем все те же — зеленый и желтый, но можно побаловаться и синим, Кролик к нему расположен. Кстати, хорошая новость для поклонников синих оттенков — в новогоднем декоре 2023 весьма уместно смотрятся бирюзовые и мятные оттенки, так что вы можете уже сейчас присмотреть милые украшения для дома в этих цветах.

А что на столе?