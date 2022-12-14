Нетайный Санта: идеи подарков на Новый год

Новый год — время настоящего волшебства. Одним из главных и приятных составляющих этого праздника являются, конечно, подарки. Помните, как в детстве мы ожидали их появления под новогодней елкой и с каким восторгом принимались их вскрывать? Теперь же пришло время не только получать подарки, но и выбирать их самим. Вопрос «Что же подарить?» является мучительным каждый Новый год. Чтобы облегчить вам задачу, мы составили список подарков, который может вам помочь.

Фото: Eva.ru Eva.ru

Любимому мужчине

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Выбирая подарок любимому мужчине, любая женщина хочет преподнести что-то оригинальное и полезное. В таких случаях лучше отталкиваться от того, чем увлекается ваш избранник. К примеру, если он неравнодушен к компьютерным играм, вы можете подарить ему удобную компьютерную мышь или клавиатуру. Заядлого геймера такие вещи точно порадуют. А если он посещает спортзал или любит активный отдых, то хорошим выбором может стать вместительная спортивная сумка или фитнес браслет, который поможет отслеживать активность и показатели здоровья.

Подарок маме

При выборе подарка для мамы можно обратить внимание на различные косметические наборы или сертификаты в спа. Такой презент точно ее порадует, позволит расслабиться и позаботиться о себе. Также для подарка отлично подойдет ортопедическая подушка, которая позволит маме отлично высыпаться и избавится от болей в шее и голове.

Подарок папе

Придумывая идеи для подарка папе, стоит выбирать что-то практичное и полезное. Например, под такое описание отлично подойдет термос. Он может пригодиться на рыбалке, в машине и даже просто в офисе. Горячий чай или кофе всегда будут под рукой. Также отличным полезным подарком станет хорошая электробритва, а если он любитель классики, тогда его точно удивит набор для бритья с опасной бритвой.

Подарок сестре

Отличными подарками для сестры могут стать аксессуары для ухода за собой. Можно преподнести массажную щеточку для лица, которая позволит проводить процедуру демакияжа и массажа лица одновременно. Также хорошей идеей для подарка могут стать аромасвечи, которые окутают помещение приятным запахом и станут прекрасным дополнением интерьера.

Подарок брату

В качестве подарка брату можно приобрести рюкзак. В выборе модели следует отталкиваться от его образа жизни и увлечений. В ассортименте магазинов можно найти рюкзаки для ежедневного использования, вместительные, с отделением для ноутбука или спортивные варианты: объемные, с отделением для обуви или с крепежами для сноуборда. Также отличным подарком может стать шапка — теплая балаклава для спорта или яркая на каждый день.

Подарки коллегам

В качестве подарков коллегам следует выбирать милые и недорогие вещи. Отличным презентом станет кружка с забавным принтом, которая всегда пригодится для кофе на работе. Также коллегам можно подарить носки на ваш выбор. Тому, кто постоянно мерзнет отлично подойдут шерстяные или термоноски, человеку, с хорошим чувством юмора можно выбрать носки со смешным рисунком или шуточными надписями.

Подарок подруге