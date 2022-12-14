Нетайный Санта: идеи подарков на Новый год

Новый год — время настоящего волшебства. Одним из главных и приятных составляющих этого праздника являются, конечно, подарки. Помните, как в детстве мы ожидали их появления под новогодней елкой и с каким восторгом принимались их вскрывать? Теперь же пришло время не только получать подарки, но и выбирать их самим. Вопрос «Что же подарить?» является мучительным каждый Новый год. Чтобы облегчить вам задачу, мы составили список подарков, который может вам помочь.
Выбирая подарок любимому мужчине, любая женщина хочет преподнести что-то оригинальное и полезное. В таких случаях лучше отталкиваться от того, чем увлекается ваш избранник. К примеру, если он неравнодушен к компьютерным играм, вы можете подарить ему удобную компьютерную мышь или клавиатуру. Заядлого геймера такие вещи точно порадуют. А если он посещает спортзал или любит активный отдых, то хорошим выбором может стать вместительная спортивная сумка или фитнес браслет, который поможет отслеживать активность и показатели здоровья.
При выборе подарка для мамы можно обратить внимание на различные косметические наборы или сертификаты в спа. Такой презент точно ее порадует, позволит расслабиться и позаботиться о себе. Также для подарка отлично подойдет ортопедическая подушка, которая позволит маме отлично высыпаться и избавится от болей в шее и голове.
Придумывая идеи для подарка папе, стоит выбирать что-то практичное и полезное. Например, под такое описание отлично подойдет термос. Он может пригодиться на рыбалке, в машине и даже просто в офисе. Горячий чай или кофе всегда будут под рукой. Также отличным полезным подарком станет хорошая электробритва, а если он любитель классики, тогда его точно удивит набор для бритья с опасной бритвой.
Отличными подарками для сестры могут стать аксессуары для ухода за собой. Можно преподнести массажную щеточку для лица, которая позволит проводить процедуру демакияжа и массажа лица одновременно. Также хорошей идеей для подарка могут стать аромасвечи, которые окутают помещение приятным запахом и станут прекрасным дополнением интерьера.
В качестве подарка брату можно приобрести рюкзак. В выборе модели следует отталкиваться от его образа жизни и увлечений. В ассортименте магазинов можно найти рюкзаки для ежедневного использования, вместительные, с отделением для ноутбука или спортивные варианты: объемные, с отделением для обуви или с крепежами для сноуборда. Также отличным подарком может стать шапка — теплая балаклава для спорта или яркая на каждый день.
В качестве подарков коллегам следует выбирать милые и недорогие вещи. Отличным презентом станет кружка с забавным принтом, которая всегда пригодится для кофе на работе. Также коллегам можно подарить носки на ваш выбор. Тому, кто постоянно мерзнет отлично подойдут шерстяные или термоноски, человеку, с хорошим чувством юмора можно выбрать носки со смешным рисунком или шуточными надписями.
Выбирая подарок подруге, обратите внимание на милые вещи, создающие уют. Например, пушистый плед, который не даст замерзнут холодными зимними вечерами или теплую пижаму. Если ваша подруга увлекается спортом или йогой, то хорошим вариантом для подарка может стать коврик для йоги или спортивная бутылка для воды. Эти подарки позволят проводить тренировки максимально комфортно.