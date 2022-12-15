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3 часа назад

Россияне раскрыли выбранные для близких подарки на Новый год

Lenta.ruиещё 1

Россияне раскрыли подарки, которые выбрали для родных и близких на Новый год. Результаты исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» и компании «СберМегаМаркет», в котором приняли участие более пяти тысяч жителей разных регионов страны, поступили в редакцию «Ленты.ру».

Россияне раскрыли выбранные для близких подарки на Новый год
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Выяснилось, что 11 процентов участников эксперимента планируют сделать сюрпризы родным, друзьям, знакомым и коллегам. При этом около трети опрошенных уточнили, что порадуют только семью и близких людей, а подавляющее большинство (36 процентов) — потратятся исключительно на подарки для членов семьи. В то же время 25 процентов респондентов признались, что не собираются покупать презенты вообще никому.

Самым распространенным подарком оказались новогодние сладости и десерты — их планируют приобрести около половины опрошенных (47 процентов). Также среди популярных презентов — елочные и тематические украшения (45 процентов), парфюмерия, косметика и мыльные наборы (34 процента). Каждый третий россиянин планирует сделать подарок своими руками (29 процентов), а 22 процента предпочитают дарить игрушки, чтобы придать празднику атмосферу детства. В топ-10 самых популярных подарков также попали декор для дома, предметы гардероба, алкоголь, книги и деньги.

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