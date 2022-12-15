Россияне раскрыли выбранные для близких подарки на Новый год

Россияне раскрыли подарки, которые выбрали для родных и близких на Новый год. Результаты исследования сервиса для поиска работы и подбора персонала «Работа.ру» и компании «СберМегаМаркет», в котором приняли участие более пяти тысяч жителей разных регионов страны, поступили в редакцию «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выяснилось, что 11 процентов участников эксперимента планируют сделать сюрпризы родным, друзьям, знакомым и коллегам. При этом около трети опрошенных уточнили, что порадуют только семью и близких людей, а подавляющее большинство (36 процентов) — потратятся исключительно на подарки для членов семьи. В то же время 25 процентов респондентов признались, что не собираются покупать презенты вообще никому.