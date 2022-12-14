Россиян предупредили о вреде голодания перед Новым годом

Голодание перед Новым годом никак не подготовит желудочно-кишечный тракт к обилию алкоголя и жирной пищи в праздник. Более того, оно может негативно сказаться на здоровье. Об этом в программе «О самом главном» на канале «Россия 1» рассказала врач-гастроэнтеролог, кандидат медицинских наук Алена Поташева. Выпуск доступен на платформе «Смотрим».

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Говоря о вреде новогоднего переедания для поджелудочной железы, доктор заявила, что голодание перед праздниками не поможет подготовить этот орган к обилию жирной еды и алкоголя. Кроме того, резкое снижение веса может спровоцировать у людей с камнями в желчном пузыре выход камня в протоки, предупредила Поташева.

«Поскольку протоки достаточно часто бывают общими, это вызовет и обострение желчекаменной болезни, и, соответственно, реактивный панкреатит», — объяснила гастроэнтеролог.

Врач Татьяна Шаповаленко добавила, что голодание может также привести к обострению дуоденита — воспаления слизистой оболочки двенадцатиперстной кишки. В этой области, как отметила она, также выходят желчный и панкреатический протоки.