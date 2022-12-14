Стилист дала совет по наряду на Новый год

До Нового года осталось чуть больше двух недель, а значит, на выбор праздничного наряда остается все меньше времени. Персональный стилист Надежда Чеснокова поделилась с «ФедералПресс» несколькими советами.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Для составления любого новогоднего наряда есть 3 пути», – отметила стилист.

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Первый вариант – взять что-то очень-очень нарядное и дополнить сдержанными нейтральными обувью и маленькой сумочкой. Украшения можно выбрать яркие блестящие или просто более заметные, чем вы носите в повседневности.

«Новый год – тот праздник, когда можно много всего в одном комплекте намешать и риск переборщить невелик. Особенно если избегать мишуры на шее», – подчеркнула Надежда Чеснокова.

Второй вариант – взять что-то базовое, лаконичное, нейтральное (платье, брючный костюм, смокинг) и добавить очень яркие, блестящие, заметные украшения, сумку и обувь. Из этого же разряда использование необычных колготок в образах: в горошек, блестящих, с принтами и декором, ажурных.

Третий вариант – замиксовать 1 и 2 способ: что-то взять базовое и нейтральное, а что-то блестящее, яркое, вечернее. Например, платье-комбинацию дополнить пиджаком в пайетках или бархатным пиджаком, пояснила эксперт.

Ну и парочка вредных советов от Надежды Чесноковой

Если вы обычно ходите нейтрально-незаметной в офис и ведете себя тише воды, ниже травы, то на Новый год надо надеть платье с голой спиной, строго без белья или микрошорты из золотой кожи с микро-топом. Пусть все знают, что вы за штучка, отметила стилист.

На Новый год дома нужно обязательно надеть туфли на каблуках. Правда, есть вероятность, что вы испортите полы или насолите соседям, решившим лечь спать в 0:23, если не будете цокать по полу из кухни в гостиную быстро-быстро всю ночь?

Вас позвали на мероприятие с дресс-кодом black tie? Надевайте мини-платье в пайетках, колготки в сетку, модные пластиковые серьги и туфли-мюли с перьями. Зачем уважать людей, пригласивших вас на праздник? Вам же важнее показать свои стройные ножки, а вечернее платье в пол скроет их, бриллиантов у вас нет, а жемчуг вы считаете старомодным, и про Swarovski вы не вспомнили.