6 правил новогоднего макияжа, который продержится всю ночь

Самое важное — выбрать качественные средства и подготовить кожу.

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Какой бы макияж вы ни выбрали для празднования Нового года, важно, чтобы он отлично смотрелся и продержался всю ночь. А для этого необходимо правильно подготовить кожу и позаботиться о нанесении макияжа так, чтобы он лег идеально.

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Сияющая кожа

Подготовка к празднику должна начинаться за день-два до мероприятия. Чтобы кожа была сияющей, ее необходимо избавить от отмерших клеток. Для этого отлично подойдет легкий пилинг или гоммаж. Не используйте грубые скрабы, они могут оставить микроповреждения и привести к высыпаниям. После пилинга нанесите питательную маску, идеальный вариант — та, которую можно оставить на всю ночь. Утром вы обнаружите, что кожа сияющая, напитанная и очень гладкая.

Больше увлажнения

31 декабря постарайтесь уделить время себе. У вас две задачи: избавиться от отеков и увлажнить кожу. Пока нарезаете салаты, наложите на лицо тканевую маску и гидрогелевые патчи под глаза, она освежит и поможет всем косметическим средствам ложиться ровно.

Используйте базу

В обычной жизни вы можете не пользоваться даже тональным средством, но для новогодней ночи макияж должен быть стойким и держаться безупречно. Используйте специальный праймер: сейчас бренды выпускают базы с самыми разными свойства. Они могут матировать, делать поры менее заметными, придавать сияние или сглаживать тон кожи.

Фиксируйте макияж

Для того, чтобы тон сидел идеально, фиксируйте его с помощью специального спрея или прозрачной пудры. Они будут не видны на лице, но позволят вам блистать все ночь, а коже оставаться матовой.

Праймер для век

Во время макияжа глаз тоже советуем воспользоваться праймером: обычно праздничный мейк ап не обходится без теней, сияющих глиттеров, блесток. Чтобы вся эта красота не осыпалась, не скатывалась в складках века и не исчезла в самый неподходящий момент, нанесите базу под тени тонким слоем. Дайте ей немного подсохнуть и лишь потом воспользуйтесь тенями.

Накладные ресницы