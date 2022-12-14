Как бюджетно украсить дом к Новому году

В Новый год хочется, чтобы дома царила сказочная атмосфера. «Вечерняя Москва» узнала пять способов бюджетно украсить жилье, которые помогут встретить праздник в уюте.
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва
Так, дизайнер интерьера предложила украсить дом самодельным венком.
Что понадобится?
- 30 самоклеящихся снежинок;
- Картон с плотной фактурой;
- Пять листов белой бумаги формата А4;
- Крючок, чтобы повесить венок на стену;
- Клей.
Как сделать?
- Нарисовать на картоне «бублик»;
- Вырезать рисунок;
- Обклеить диск белой бумагой;
- Разместить на конструкции снежинки;
- Присоединить ленточку на тыльную часть круга.
Также для дома можно создать красивый новогодний букет из еловых веток.
Что понадобится?
- Еловые ветки из парков или с елочного базара;
- Набор украшений и гирлянд.
Завернуть вазу в декоративную ленту;
Украсить букет гирляндами и бусами.
Кроме того, украсить квартиру можно гирляндой из шишек.
Что понадобится?
- Шишки;
- Шурупы;
- Джутовый шпагат.
Как сделать?
- Промыть шишки и высушить их;
- Внедрить в основание шуруп;
- Отправить шишки в разогретую до 200 градусов духовку;
- Продеть веревку в кольца шурупов;
- Насаживать шишки вместе с елочными игрушками и сушеными фруктами.