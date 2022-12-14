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1 час назад

Как бюджетно украсить дом к Новому году

Вечерняя Москва

В Новый год хочется, чтобы дома царила сказочная атмосфера. «Вечерняя Москва» узнала пять способов бюджетно украсить жилье, которые помогут встретить праздник в уюте.

Как бюджетно украсить дом к Новому году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

Так, дизайнер интерьера предложила украсить дом самодельным венком.

Что понадобится?
  • 30 самоклеящихся снежинок;
  • Картон с плотной фактурой;
  • Пять листов белой бумаги формата А4;
  • Крючок, чтобы повесить венок на стену;
  • Клей.
Как сделать?
  • Нарисовать на картоне «бублик»;
  • Вырезать рисунок;
  • Обклеить диск белой бумагой;
  • Разместить на конструкции снежинки;
  • Присоединить ленточку на тыльную часть круга.

Также для дома можно создать красивый новогодний букет из еловых веток.

Что понадобится?
  • Еловые ветки из парков или с елочного базара;
  • Набор украшений и гирлянд.

Как сделать?

Уместить елки в вазу;

Завернуть вазу в декоративную ленту;

Украсить букет гирляндами и бусами.

Кроме того, украсить квартиру можно гирляндой из шишек.

Что понадобится?
  • Шишки;
  • Шурупы;
  • Джутовый шпагат.
Как сделать?
  • Промыть шишки и высушить их;
  • Внедрить в основание шуруп;
  • Отправить шишки в разогретую до 200 градусов духовку;
  • Продеть веревку в кольца шурупов;
  • Насаживать шишки вместе с елочными игрушками и сушеными фруктами.
Новый год 2023,
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