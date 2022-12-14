Как бюджетно украсить дом к Новому году

В Новый год хочется, чтобы дома царила сказочная атмосфера. «Вечерняя Москва» узнала пять способов бюджетно украсить жилье, которые помогут встретить праздник в уюте.

Фото: Вечерняя Москва Вечерняя Москва

Так, дизайнер интерьера предложила украсить дом самодельным венком.

30 самоклеящихся снежинок;

Картон с плотной фактурой;

Пять листов белой бумаги формата А4;

Крючок, чтобы повесить венок на стену;

Клей. Что понадобится?

Нарисовать на картоне «бублик»;

Вырезать рисунок;

Обклеить диск белой бумагой;

Разместить на конструкции снежинки;

Присоединить ленточку на тыльную часть круга. Как сделать?

Также для дома можно создать красивый новогодний букет из еловых веток.

Еловые ветки из парков или с елочного базара;

Набор украшений и гирлянд. Что понадобится?

Как сделать?

Уместить елки в вазу;

Завернуть вазу в декоративную ленту;

Украсить букет гирляндами и бусами.

Кроме того, украсить квартиру можно гирляндой из шишек.

Шишки;

Шурупы;

Джутовый шпагат. Что понадобится?