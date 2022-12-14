Как правильно загадывать желания, чтобы они точно сбылись

В самую волшебную ночь года особенно хочется верить в чудо. «Клопс» собрал магические способы загадать желание, которое должно осуществиться в 2023-м.

Фото: Клопс.Ru Клопс.Ru

Чтобы желание сбылось так, как задумано, его нужно чётко сформулировать.

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Формулируйте так, будто желаемое уже у вас есть: вместо «я хочу выйти замуж» — «я замужем» или «я вышла замуж». Чтобы загаданное сбылось быстрее, описывайте эмоции, которые вы хотите испытать: «я чувствую поддержку и любовь мужчины, который позвал меня замуж». Избегайте отрицательных частиц: вместо «хочу, чтобы меня не уволили» произнесите «меня повысили».Укажите детали. Опишите в подробностях вещи, которые хотите получить: цвет, размер, марку.Мечтайте только о себе. Вмешиваться в жизнь других людей не в наших силах, поэтому не стоит посылать запрос вроде «мой муж бросил пить» или «меня позвал замуж Леонардо Ди Каприо». Обдумывайте каждое слово. Желание «я купила путёвку на отдых» означает, что поехать в жаркие страны получится, только заработав самой. «Я отдохнула в Египте» может значить, что путёвку вам подарили.

Способы загадать желание

1. 12 виноградин

Тем, у кого больше одного желания, сложно выбрать главное. Для таких людей существует особый способ. Понадобится дюжина ягод без косточек. Под бой курантов нужно съесть все виноградины, держа в голове мечты. Чтобы ничего не упустить, запишите желания на листок и держите его перед глазами.

2. Бутылка шампанского

Не торопитесь выбросить первую выпитую в новом году бутылку игристого. Засуньте записку с желанием в пустой сосуд и закупорьте до следующего года.

3. Для тех, кто не пьёт

Загадывайте желание под бой курантов, параллельно очищая мандарин. Съесть фрукт нужно до двенадцатого удара. Попавшаяся косточка — добрый знак. Её можно проглотить или сохранить на счастье.

4. Во время поцелуя

Если загадать желание, связанное с замужеством или появлением детей, во время поцелуя со второй половинкой, вероятность исполнения увеличится.

5. Самый красивый способ