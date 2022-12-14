В чем встречать 2023 год: инструкция по применению

Говорят, как встретишь Новый год, так его и проведешь. С приближением самого волшебного времени года россияне начинают активно готовиться к празднику. Эксперты советуют позаботиться не только об убранстве дома, но и четко продумать, в чем встретить 2023 год, ведь от этого отчасти зависит, как отнесется хозяин года – Черный Водяной Кролик к обитателям дома и будет ли он весь год союзником или, напротив, будет отводить удачу стороной. В преддверии праздников «ФедералПресс» разбирался в модных тенденциях новогодних нарядов и не только.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

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Астрологи рекомендуют встретить праздник в семейном кругу. Постарайтесь собрать за одним столом самых близких и родных вам людей. Такой подход символ года обязательно оценит и, несомненно, наградит успехом на целый год. Если говорить об образе, то 31 декабря следует придерживаться естественности.

Стоит обратить внимание на наряды оттенков, соответствующих хозяину 2023 года:

черный и синий (цвет символа года и его стихии);

песочный, пшеничный, свежей весенней зелени, коричневый, красная глина;

классический белый и всевозможные оттенки серого.

Любителям ярких красок следует обратить внимание на оттенки поярче:

красный;

фиолетовый;

оттенок зари, терракотовый или горчичный.

Никакой вычурности и кислотных цветов. Они уж точно не придутся по вкусу символу Нового года. Важно придерживаться натуральных материалов при выборе платьев, юбок, блузок или костюмов. Кролику не придется по душе синтетика.

Кролик – довольно дружелюбное животное, которому свойственна доброта и проницательность, а также гибкость и сдержанность. Именно эти его качества следует подчеркнуть, подбирая новогодний образ. Наряд должен быть без вычурного кроя, но выгодно подчеркивающим все достоинства его обладателя. Одним словом, главный девиз при выборе новогоднего наряда – естественность и натуральность. Руководствуйтесь им, и удача весь последующий год будет на вашей стороне.

При этом необязательно, чтобы платье было однотонным. Оттенки можно смело комбинировать, но главное – знать меру. Кролик не оценит, если образы будут чрезмерно яркими или перенасыщенными декором. Кроме того, при выборе образа следует отказаться от любой разновидности натурального меха. Такой лук точно не понравится пушистому покровителю. При желании можно надеть платье, декорированное перьями или искусственным мехом.

Как украсить дом

Главный символ Нового года – красавица ель. Дерево может быть как настоящим, так и искусственным. Под основание вместе с Дедом Морозом следует посадить фигурку кролика.

В преддверии праздника следует провести генеральную уборку. Кролик – животное чистоплотное и не потерпит мусора и пыли. Интерьер комнат на праздник должен быть оформлен без излишнего вычурного декора. Следует выбирать приглушенные тона и расцветки. Кролик и Кот почитают семейные ценности, поэтому можно попросить у родителей несколько старинных стеклянных игрушек и поместить их на елку.

Следует отказаться от агрессивных принтов в украшении дома. Скромному травоядному животному леопардовый и тигровый окрасы, скорее всего, не понравятся. Для оформления праздничного стола отлично подойдут еловые веточки, фигурки крольчат и свежие фрукты. Семейное благополучие в наступающем году обязательно принесут самоцветы. Можно украсить дом пучками пшеницы или декором из ржи. Для убранства новогоднего дерева следует использовать игрушки белого, голубого и синего цветов. В одной из комнат можно создать импровизированный уголок отдыха. Покровитель года оценит ваши старания по достоинству.

Полезные приметы

Для того чтобы встреча праздника прошла удачно и весь год вам сопутствовал успех, стоит продумать все до мелочей. Существует несколько новогодних примет, которые помогут привлечь в дом удачу и благополучие:

положить перед наступлением Нового года в кошелек пару банкнот одинакового достоинства и держать там;

игрушки и сувениры в виде крольчат и котят покажут символу года, что вы настроены принимать его с радушием и гостеприимством;

среди игрушек на елке разместите одну крупную купюру;

оставшиеся на скатерти крошки после праздничного стола утром 1 января развейте «по ветру»;

с 30 декабря не подметайте в доме, чтобы не «вымести» удачу;

в последние часы перед праздником не стоит выяснять отношения или ходить без домашних тапочек. Все это может сделать грядущий год проблемным.