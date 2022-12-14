Леонид Агутин дал советы, как правильно пить на Новый год

Леонид и Николай Агутины на концерте "Наш Новый год" посоветовали мужчинам не пить слабоалкогольные напитки, пишет StarHit.
"Не пейте слабоалкогольные — из пузырька. Девушек это, кстати, не касается — они в вас заходят, как будто так и было. Мужчинам — нельзя. Перед тем как вы собрались идти отмечать, можно принять полтинничек прямо дома, если вы, конечно, не за рулем", - порекомендовали Агутины.
Они отметили, что после первых 50 граммов спиртного нужно подождать час, прежде чем продолжить выпивать. При этом разные виды алкоголя нельзя смешивать ни в коем случае. По словам отца и сына, при похмелье очень помогает жирный суп - например, хаш или борщ.
"Если к вечеру 1 января вы почувствуете страшную тягу к тому, чтобы продолжить, — не ограничивайте себя. Главное, позаботьтесь о том, чтобы компания у вас была хорошая. А вот на следующий день я уже пить не рекомендую — хватит!" - резюмировали Агутины.