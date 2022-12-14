Леонид Агутин дал советы, как правильно пить на Новый год

"Не пейте слабоалкогольные — из пузырька. Девушек это, кстати, не касается — они в вас заходят, как будто так и было. Мужчинам — нельзя. Перед тем как вы собрались идти отмечать, можно принять полтинничек прямо дома, если вы, конечно, не за рулем", - порекомендовали Агутины.