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2 часа назад

Роза Сябитова дала советы людям без новогоднего настроения

Мослентаиещё 1

Советы людям без новогоднего настроения дала в своем Telegram-канале известная сваха и телеведущая Роза Сябитова.

Роза Сябитова дала советы людям без новогоднего настроения
Фото: МослентаМослента

«Почему у людей нет новогоднего настроения? Одни говорят об эмоциональной усталости из-за трудных времен. Другие — о том, что из-за изобилия всего трудно что-то выбрать, и это бесит», — заметила она.

Сябитова предложила своим фолловерам вспомнить времена СССР, когда «с любыми товарами в стране была напряженка», но настроение людям это не портило, новогодняя суета приносила им только радость и счастье. Сваха также посоветовала вспомнить о своих детях и внуках, которые всегда искренне радуются предстоящим праздникам, с нетерпением и волнением ждут подарков и сладостей.

«Поэтому ставим елку, украшаем дом, готовим новогоднее меню и подарки близким. И конечно, включаем телевизор, который, как утверждал почтальон Печкин, является лучшим украшением новогоднего стола», — призвала телеведущая.

Новый год 2023,Роза Сябитова,
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