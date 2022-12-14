Роза Сябитова дала советы людям без новогоднего настроения

«Почему у людей нет новогоднего настроения? Одни говорят об эмоциональной усталости из-за трудных времен. Другие — о том, что из-за изобилия всего трудно что-то выбрать, и это бесит», — заметила она.

Сябитова предложила своим фолловерам вспомнить времена СССР, когда «с любыми товарами в стране была напряженка», но настроение людям это не портило, новогодняя суета приносила им только радость и счастье. Сваха также посоветовала вспомнить о своих детях и внуках, которые всегда искренне радуются предстоящим праздникам, с нетерпением и волнением ждут подарков и сладостей.