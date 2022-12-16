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2 часа назад

Для красивого праздника: кекс с мандаринами и шоколадом

Eva.ruиещё 1

Какие новогодние праздники могут обойтись без особенной выпечки? Предлагаем приготовить пряный, ароматный и очень красивый мандариновый кекс с шоколадом — он точно станет хитом стола!

Для красивого праздника: кекс с мандаринами и шоколадом
Фото: Eva.ruEva.ru
Ингредиенты:
  • Сахар — 1 стакан
  • Соль — щепотка
  • Яйцо — 3 шт
  • Сливочное масло — 150 г
  • Сметана 20% — 5 ст. л.
  • Мука — 2 стакана
  • Разрыхлитель — 2 ч. л.
  • Мандарины без косточек — 2 шт
  • Шоколад — 50 г
  • Ванилин — по вкусу
Процесс приготовления:
  1. В сахар добавить яйца, сливочное масло комнатной температуры и хорошенько взбить, затем добавить сметану, просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и перемешать до однородной массы
  2. Мандарины очистить, разделить на дольки и нарезать дольки на 2-3 части.
  3. Шоколад поломать на маленькие кусочки.
  4. Добавить нарезанные мандарины и шоколад в тесто и аккуратно перемешать.
  5. Тесто выложить в смазанную маслом форму и отправить в заранее разогретую духовку при температуре 180С на 40 минут до румяного цвета.
  6. Украсить кекс на свой вкус.
Новый год 2023,
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