Для красивого праздника: кекс с мандаринами и шоколадом

Какие новогодние праздники могут обойтись без особенной выпечки? Предлагаем приготовить пряный, ароматный и очень красивый мандариновый кекс с шоколадом — он точно станет хитом стола!Ингредиенты:Сахар — 1 стакан Соль — щепотка Яйцо — 3 шт Сливочное масло — 150 г Сметана 20% — 5 ст. л. Мука — 2 стакана Разрыхлитель — 2 ч. л. Мандарины без косточек — 2 шт Шоколад — 50 г Ванилин — по вкусуПроцесс приготовления:В сахар добавить яйца, сливочное масло комнатной температуры и хорошенько взбить, затем добавить сметану, просеянную муку, разрыхлитель, ванилин и перемешать до однородной массы Мандарины очистить, разделить на дольки и нарезать дольки на 2-3 части. Шоколад поломать на маленькие кусочки. Добавить нарезанные мандарины и шоколад в тесто и аккуратно перемешать. Тесто выложить в смазанную маслом форму и отправить в заранее разогретую духовку при температуре 180С на 40 минут до румяного цвета. Украсить кекс на свой вкус.