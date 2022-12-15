Когда и где следует покупать новогоднюю елку

Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, живую елку лучше покупать не раньше 20-х чисел декабря. С этим согласен и маркетолог Роман Харланов. В эфире телеканала «МИР 24» он заявил, что в это время наилучший ассортимент деревьев, и они к Новому году все еще будут свежими.

Фото: Мир24 Мир24

Елочные базары начали работу с первых чисел декабря. Кому-то нравится поставить елку заранее, чуть ли ни за месяц до праздника. Кто-то покупает дерево заблаговременно, но до праздника хранит его на балконе. А кому-то удобнее идти на базар даже 31 декабря. Все варианты возможны, но у каждого есть нюансы.

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Эксперт пояснил, что если вы предпочитаете купить главный праздничный атрибут заранее, то важно правильно хранить его не распакованным и в холоде, например, на балконе. И уже за три-четыре дня до праздника установить в квартире или доме. Те же, кто покупают елку непосредственно перед праздником, могут выиграть в цене, но проиграть в качестве, выбирая из остатков и брака.

По мнению эксперта, оптимальное время покупки елки – за шесть-семь дней до Нового года.

«Я рекомендую делать покупку на елочных базарах. Там можно все рассмотреть, в отличие от покупки в интернет-магазине. Некоторые предпочитают покупать елку в лесничестве, но нужно понимать, что лесничества заранее продают деревья, причем лучшие. При этом выигрыш в цене составит только 15-20%», – заявил маркетолог.

Роман Харланов назвал основные правила выбора елки. Ее упаковка должна быть равномерной, тогда и хвоя будет распределена равномерно. Если взять две одинаковые упакованные елки, но по весу они будут различаться, то более пушистой окажется та, которая тяжелее. Особое внимание нужно обратить на саму хвою – она не должна быть желтой. Чтобы проверить, не осыпается ли елка, можно несильно ее потрясти или постучать стволом об землю. Если иголки будут опадать, то дерево перемороженное или засохшее. У свежей елки, наоборот, иголки сочные. Если размять из в пальцах, выделится маслянистый и ароматный сок.

Продавец по просьбе покупателя обязан предъявить сертификаты на дерево. Это даст уверенность, что вы покупаете елку, специально выращенную к празднику, а не вырубленную браконьерами.