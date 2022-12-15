Психотерапевт объяснила важность личных новогодних традиций

Важность соблюдения личных новогодних традиций для взрослых в беседе с «Мослентой» объяснила врач-психотерапевт Полина Свечникова.

Фото: Мослента Мослента

«Для взрослого человека праздник — это все равно важное время. Не стоит думать, что тот же Новый год с возрастом теряет свое значение, остается исключительно в детстве», — заявила она.

Даже если в семье пока нет детей, стоит находить и устанавливать какие-то постоянно повторяющиеся праздничные обычаи, сказала Свечникова.

«Это, например, подкрепляет связь между людьми. Маленькие личные традиции — опорные точки, связанные с конкретной семьей», — объяснила психотерапевт.

Для тех, кто еще находится в поиске своей второй половинки, предновогодние дни становятся отличным поводом напитаться положительными эмоциями, добавить в свою жизнь сказки, уверена собеседница «Мосленты».

«Хоть взрослым и кажется, что все это — какие-то детские забавы, всем нам важно сохранять внутри себя ребенка. Его не нужно постоянно баловать, но спонтанные приятные эмоции, похожие на чудо, нужны ему», — подчеркнула она.