Раскрыт способ побороть связанный с новогодней суетой стресс

«Если вы находитесь в постоянном стрессе, самое лучшее, что можно сделать, — включить энергосберегающий режим и начать бережно относиться к себе. Нужно честно признаться: делать все идеально, идет ли речь о подарках или о лучшем месте для праздника, не обязательно. Нет острой необходимости устроить все так, как на фото в модных журналах или блогах в соцсетях, где все сияет», — сказала специалист.