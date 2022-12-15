Раскрыт способ побороть связанный с новогодней суетой стресс

Способ побороть связанный с новогодней суетой стресс раскрыла в беседе с «Мослентой» врач-психотерапевт Полина Свечникова.
Она посоветовала не добавлять себе дополнительных проблем, связанных с организацией праздника, если человек и без того перегружен.
«Если вы находитесь в постоянном стрессе, самое лучшее, что можно сделать, — включить энергосберегающий режим и начать бережно относиться к себе. Нужно честно признаться: делать все идеально, идет ли речь о подарках или о лучшем месте для праздника, не обязательно. Нет острой необходимости устроить все так, как на фото в модных журналах или блогах в соцсетях, где все сияет», — сказала специалист.
По словам Свечниковой, лучше сберечь силы, чем добраться до новогодней ночи на последнем издыхании и ничего вообще не почувствовать, оказаться не в состоянии даже обратить внимание на всю эту праздничную атмосферу.