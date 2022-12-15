Как испечь дома имбирные печенья и пряники

Портал Food ru пишет, что можно приготовить имбирное печенье или пряники вместе с детьми. Это будет интересно и весело.
Приготовить тесто стоит заранее, за несколько дней до выпекания. Это сэкономит время в подготовке к Новому году.
Раскатывать тесто следует между двумя листами пергаментной бумаги. Держать тесто можно и даже нужно в холодильнике или морозилке.
Заранее стоит приобрести и специи. В пряники лучше всего будет добавить имбирь свежий или молотый, гвоздику, корицу, мускатный орех, кардамон.
Также можно добавить в тесто немного мёда, жжёного сахара или какао. Выпечка тогда получится более тёмного цвета.
Формы для пряников можно использовать самые разные, например, ёлочки, рукавицы, звёзды и многое другое.
Глазурь для пряников стоит сделать не только белой, но и цветной. Тогда выпечка получится интересной и оригинальной.
Пряники можно не только есть, их стоит повесить на ёлку, использовать в качестве подарка своим друзьям и близким.