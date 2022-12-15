Врач назвал идеальное шампанское для новогодней ночи

Вкус шампанского, как и других вин, во многом зависит от количества остаточного сахара, который не перерабатывается во время брожения. Для самой главной ночи в году важно подобрать хороший напиток. Нарколог Алексей Казанцев рассказывает, каким должно быть шампанское для новогоднего стола.

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«Самое подходящее шампанское для новогодней ночи – брют», – отметил врач.

Он подчеркнул, что 130-140 миллилитров сухого вина или шампанского стоит выпить во время праздника. Незначительное содержание сахара позволяет в полной мере ощутить винный букет во вкусе напитка. Кроме того, брют редко подделывают, потому что именно сладость позволяет скрыть недостатки вкуса, появляющиеся из-за ненатуральных компонентов или нарушений технологии.