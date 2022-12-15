Врач назвал идеальное шампанское для новогодней ночи

Вкус шампанского, как и других вин, во многом зависит от количества остаточного сахара, который не перерабатывается во время брожения. Для самой главной ночи в году важно подобрать хороший напиток. Нарколог Алексей Казанцев рассказывает, каким должно быть шампанское для новогоднего стола.
«Самое подходящее шампанское для новогодней ночи – брют», – отметил врач.
Он подчеркнул, что 130-140 миллилитров сухого вина или шампанского стоит выпить во время праздника. Незначительное содержание сахара позволяет в полной мере ощутить винный букет во вкусе напитка. Кроме того, брют редко подделывают, потому что именно сладость позволяет скрыть недостатки вкуса, появляющиеся из-за ненатуральных компонентов или нарушений технологии.
Казанцев также рекомендовал совсем отказаться от алкоголя в новогоднюю ночь и перейти на более полезные напитки. Напомним, символом 2023 года будет Черный Водяной Кролик, однако вступит в свои права он только после 21 февраля, согласно восточному календарю. Встречая Новый год, важно угодить обоим животным, чтобы год был удачным и счастливым.