5 китайских традиций Нового года, которые принесут счастье

Украшаем дом красным, не забываем о цветах и порядке.

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Считается, что удача в Новый год обойдет стороной квартиры, в которых грязно и неуютно, а значит, придется потрудиться.

Не забыть о цветах

Как и в России, после уборки китайцы украшают дома, они используют гирлянды, фонарики и обязательно живые цветы. На местных рынках как раз продают цветы нарцисса, кумквата, бамбука. Считается, что живые растения помогают жителям дома оставаться здоровыми весь следующий год.

Купите симпатичную веточку любого растения или букет любимых цветов. Они сделают атмосферу еще более праздничной.

Больше красного

Используйте в украшении дома красные шары, гирлянды, скатерти. В Китае отдают дань красному цвету в память о легенде о страшном чудище, которое годами мучало жителей деревень, пока с ним не сразился мальчик в красной рубашке. Теперь этот оттенок притягивает удачу, дает силы для решительных шагов и заряжает энергией.

Четные числа

Постарайтесь, чтобы на елке было четное число шаров, а в подарках — четное количество предметов. Дело в том, что цифра 8 созвучна в Поднебесной со словом «богатство», а шестерка — со словом «гладкий». Поэтому у местных такой подарок символизирует пожелание богатого или гладкого нового года.

Кстати, в Китае считается, что лучший подарок — это деньги в красном конверте.

Пир горой

Новогоднее застолье в Китае не менее важно, чем в России. Чем обильнее пир, тем богаче, ярче и успешнее будет год. Считается, что мясо, утка, цыпленок, пельмени, овощи и фрукты притягивают успех.