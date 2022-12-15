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34 минуты назад

Необычные новогодние блюда: два рецепта для праздничного меню

Чемпионат.com

Для тех, кто хочет соблюдать здоровый образ жизни даже в праздники.

Необычные новогодние блюда: два рецепта для праздничного меню
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Евгений Мясников, шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»: Привычные нам новогодние блюда зачастую достаточно тяжелы для пищеварительной системы, поэтому предлагаю вам рассмотреть пару альтернатив: рыбу Дорадо и салат из шпината.

Салат из шпината с чукой и соусом соя-кинза

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Ингредиенты на четыре порции:
  • шпинат свежий: 200 г;
  • морковь свежая: 1 шт. или 100 г;
  • стебель сельдерея: 100 г;
  • водоросли чука: 200 г;
  • соус соя-кинза: 130 г.

Приготовление:

Шаг 1. Свежий шпинат тщательно вымыть и высушить, морковь почистить и нарезать соломкой, стебель сельдерея нарезать соломкой.

Шаг 2. Водоросли чука выложить на сито и разморозить.

Шаг 3. Приготовить соус:

Все ингредиенты сложить в блендер и пробить до однородной массы.

Шаг 4. Шпинат, морковь, стебель сельдерея, водоросли чука смешать, заправить соусом и тщательно перемешать.

Арт Дорадо

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Ингредиенты на четыре порции:

  • филе Дорадо: 400 г;
  • вяленые помидоры в масле: 120 г;
  • артишоки маринованные: 200 г;
  • соль: 5 г;
  • вино белое: 40 г;
  • сливочное масло: 40 г;
  • бульон рыбный: 150 мл;
  • лук-порей (белая часть): 80 г.

Приготовление:

Шаг 1. Лук-порей нарезать кольцами.

Шаг 2. Вяленые томаты и артишоки обжарить на оливковом масле.

Шаг 3. Добавить рыбу, соль, перец, белое вино и немного выпарить.

Шаг 4. Влить заранее приготовленный рыбный бульон и потушить на медленном огне до полной готовности.

Шаг 5. Добавить сливочное масло, снять сковороду с огня и вмешать масло в соус.

Шаг 6. Рыбу выложить на тарелку, сверху овощи и поливаем соусом.

Как засолить форель в домашних условиях? Здесь найдёте пошаговый рецепт от шеф-повара.

Новый год 2023,Евгений Мясников,
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