Необычные новогодние блюда: два рецепта для праздничного меню

Для тех, кто хочет соблюдать здоровый образ жизни даже в праздники.
Евгений Мясников, шеф-повар, автор канала о еде «Кострище»: Привычные нам новогодние блюда зачастую достаточно тяжелы для пищеварительной системы, поэтому предлагаю вам рассмотреть пару альтернатив: рыбу Дорадо и салат из шпината.
Приготовление:
Шаг 1. Свежий шпинат тщательно вымыть и высушить, морковь почистить и нарезать соломкой, стебель сельдерея нарезать соломкой.
Шаг 2. Водоросли чука выложить на сито и разморозить.
Шаг 3. Приготовить соус:
Все ингредиенты сложить в блендер и пробить до однородной массы.
Шаг 4. Шпинат, морковь, стебель сельдерея, водоросли чука смешать, заправить соусом и тщательно перемешать.
Ингредиенты на четыре порции:
Приготовление:
Шаг 1. Лук-порей нарезать кольцами.
Шаг 2. Вяленые томаты и артишоки обжарить на оливковом масле.
Шаг 3. Добавить рыбу, соль, перец, белое вино и немного выпарить.
Шаг 4. Влить заранее приготовленный рыбный бульон и потушить на медленном огне до полной готовности.
Шаг 5. Добавить сливочное масло, снять сковороду с огня и вмешать масло в соус.
Шаг 6. Рыбу выложить на тарелку, сверху овощи и поливаем соусом.
Как засолить форель в домашних условиях? Здесь найдёте пошаговый рецепт от шеф-повара.