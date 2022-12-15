Названы способы ощутить новогоднее настроение

«Залог успеха — хорошенько порадовать своего внутреннего ребенка. Постарайтесь разгрузить себя перед Новым годом: перенесите часть дел на потом, как говорят, "давай уже после новогодних". Разрешите себе праздновать так, как вы хотите, а не как положено. И не ругайте себя, если новогоднее настроение все-таки не придет, ведь сложно чувствовать по заказу», — посоветовала Семенова.