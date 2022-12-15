Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+3° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
37 минут назад

Названы способы ощутить новогоднее настроение

Lenta.ru

Если в преддверии новогодних праздников соответствующее настроение никак не приходит, следует отложить несрочные дела на потом и готовиться к торжеству, посоветовала психолог, схема-терапевт и карьерный консультант «Психодемии» Яна Семенова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала россиянам способы ощутить новогоднее настроение.

Названы способы ощутить новогоднее настроение
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Для многих новогоднее настроение — это ощущения из детства: каникулы, свобода, разноцветные огни, высокая и пахнущая морозом елка, мандарины, снег и, конечно, ожидание чуда. Но, став взрослым, человек большинство вещей делает не потому, что хочет, а потому, что надо, отметила Семенова.

«Неудивительно, что в колесе предновогодней гонки, подстегиваемые бесконечной рекламой со смеющимися людьми (будто перед длинными праздниками у них нет аврала на работе), многие не чувствуют спонтанности и игривости, которую ощущают дети», — отметила психолог.

Но из подобного состояния себя можно вытащить и по-настоящему ощутить атмосферу грядущего праздника, успокоила она.

«Залог успеха — хорошенько порадовать своего внутреннего ребенка. Постарайтесь разгрузить себя перед Новым годом: перенесите часть дел на потом, как говорят, "давай уже после новогодних". Разрешите себе праздновать так, как вы хотите, а не как положено. И не ругайте себя, если новогоднее настроение все-таки не придет, ведь сложно чувствовать по заказу», — посоветовала Семенова.

Новый год 2023,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители