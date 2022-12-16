Роспотребнадзор дал советы, как выбрать елочную гирлянду

В преддверии новогодних праздников самарцы украшают дома, квартиры и территории дворов электрическими гирляндами. Однако они могут и испортить праздник, поэтому Роспотребнадзор разъяснил, как выбрать безопасную елочную гирлянду.
Не все гирлянды можно использовать для украшения ёлки: некоторые предназначены для размещения на улице или для оформления интерьера. Для убранства новогоднего дерева используют гирлянды мощностью не более 50 Ватт. Она обычно указывается на ярлыке у вилки. Предпочтение при выборе нужно отдавать гирляндам, работающим через адаптер, то есть на пониженном напряжении, сечение провода гирлянды должно быть не менее 0,5 кв. мм, а сам он должен иметь толстую изоляцию.
Расстояние по шнуру от ближайшей лампочки до вилки должно быть не меньше 1,5 метра.
В качественный комплект входят запасные лампочки того же вида, что и установленные в гирлянду. Если основных лампочек в конструкции меньше 18, то запасных должно быть 2, если 18 и больше – то 3.
Перед покупкой гирлянды нужно проверить места соединений – надёжность гнёзд, сохранность изоляции, стыковку с блоком управления и с вилкой.
Ещё в магазине надо проверить работу гирлянды во всех режимах. Придя домой, не надо включать ее сразу с холода.
На гирлянды, прошедшие проверку, выдается свидетельство о государственной регистрации. Наличие полной и достоверной информации о елочных украшениях, в том числе об их безопасности, является очень важным, поскольку доступ к ним имеют дети.
На новогодние гирлянды распространяется действие технического регламента о безопасности низковольтного оборудования, согласно которому информация для потребителя предоставляется в виде маркировки.
Она должна содержать сведения об основных потребительских свойствах товара, информацию о типе или электрических характеристиках ламп, суммарном напряжении гирлянды, правила и условия эффективного и безопасного использования, а также срок службы.