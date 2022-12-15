Яркие идеи простого новогоднего макияжа

В выборе праздничного мэйка придерживаемся правила одного акцента — мы собрали тройку самых трендовых.
Нанесение вишневой, сливовой или бордово-шоколадной помады требует сноровки. Предварительно обработайте губы скрабом и увлажните бальзамом.
Помните: насыщенные оттенки подчеркивают трещинки и шелушение на губах.
Затем пройдитесь по всей зоне вокруг губ консилером. Это поможет убрать покраснения и другие мелкие несовершенства (помада привлечет к ним внимание), а также сделает контур плотнее.
Главный подводный камень таких оттенков в том, что средство может некрасиво растекаться. А если это глянцевая помада или блеск, то рисков, что они «поплывут», еще больше. Поэтому после консилера абрис губ стоит проработать карандашом (тон в тон или бесцветным), чуть растушевать его внутрь и после этого уже нанести основной продукт.
Толстые черные стрелки в стиле Джулии Фокс — главный makeup-тренд 2022 года. Чтобы модернизировать ретрообраз, не загибайте кончик вверх, а проведите линию горизонтально по веку. Особенно эффектно такой макияж выглядит с гладкой укладкой.
Розовые румяна правили бал на недавних неделях моды. Одни визажисты наносили их на яблочки щек, другие — на лоб и подбородок, третьи растушевывали от скул к вискам. Но общая тенденция все же прослеживалась: средства были кремовой текстуры. А чтобы они дольше держались, их фиксировали сияющими сухими румянами.