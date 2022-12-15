Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
3 часа назад

Яркие идеи простого новогоднего макияжа

WomanHit.ru

В выборе праздничного мэйка придерживаемся правила одного акцента — мы собрали тройку самых трендовых.

Яркие идеи простого новогоднего макияжа
Фото: WomanHit.ruWomanHit.ru

На темной стороне

Нанесение вишневой, сливовой или бордово-шоколадной помады требует сноровки. Предварительно обработайте губы скрабом и увлажните бальзамом.

Помните: насыщенные оттенки подчеркивают трещинки и шелушение на губах.

Затем пройдитесь по всей зоне вокруг губ консилером. Это поможет убрать покраснения и другие мелкие несовершенства (помада привлечет к ним внимание), а также сделает контур плотнее.

Главный подводный камень таких оттенков в том, что средство может некрасиво растекаться. А если это глянцевая помада или блеск, то рисков, что они «поплывут», еще больше. Поэтому после консилера абрис губ стоит проработать карандашом (тон в тон или бесцветным), чуть растушевать его внутрь и после этого уже нанести основной продукт.

Толстые черные стрелки в стиле Джулии Фокс — главный makeup-тренд 2022 года. Чтобы модернизировать ретрообраз, не загибайте кончик вверх, а проведите линию горизонтально по веку. Особенно эффектно такой макияж выглядит с гладкой укладкой.

Розовые румяна правили бал на недавних неделях моды. Одни визажисты наносили их на яблочки щек, другие — на лоб и подбородок, третьи растушевывали от скул к вискам. Но общая тенденция все же прослеживалась: средства были кремовой текстуры. А чтобы они дольше держались, их фиксировали сияющими сухими румянами.

Новый год 2023,Джулия Фокс,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители