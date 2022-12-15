Яркие идеи простого новогоднего макияжа

В выборе праздничного мэйка придерживаемся правила одного акцента — мы собрали тройку самых трендовых.

Фото: WomanHit.ru WomanHit.ru

На темной стороне

Нанесение вишневой, сливовой или бордово-шоколадной помады требует сноровки. Предварительно обработайте губы скрабом и увлажните бальзамом.

Помните: насыщенные оттенки подчеркивают трещинки и шелушение на губах.

Затем пройдитесь по всей зоне вокруг губ консилером. Это поможет убрать покраснения и другие мелкие несовершенства (помада привлечет к ним внимание), а также сделает контур плотнее.

Главный подводный камень таких оттенков в том, что средство может некрасиво растекаться. А если это глянцевая помада или блеск, то рисков, что они «поплывут», еще больше. Поэтому после консилера абрис губ стоит проработать карандашом (тон в тон или бесцветным), чуть растушевать его внутрь и после этого уже нанести основной продукт.

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