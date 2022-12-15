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2 часа назад

Россиян призвали начать подготовку к Новому году для улучшения психологического здоровья

Слово и Дело

Праздничная атмосфера напрямую влияет на психологическое здоровье человека, поэтому нельзя целенаправленно отказываться от украшения дома к празднику, а начинать подготовку к Новому году нужно уже сейчас. Об этом в интервью «Слово и Дело» рассказала психолог Мария Макарова.

Россиян призвали начать подготовку к Новому году для улучшения психологического здоровья
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Новый год – один из любимых праздников взрослых и детей. Из года в год русские семьи украшают свои дома елкой, гирляндами и прочей новогодней атрибутикой. Однако со временем традиции теряют свою ценность и некоторые обходятся лишь установкой одной ели. Психолог Мария Макарова просит россиян не лишать себя праздника для их же благополучия.

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«Несомненно, влияние праздничной атмосферы на человека есть, и оно установлено. Когда-то психологи считали, что человек сам по себе детерминирован и неизменен, потом склонялись к идее того, что окружение в большей степени влияет на наше состояние. На сегодняшний день, современный подход рассматривает личность и ситуацию как неразрывный процесс. Человек живет в мире, и мир раскрывается через наше существование в нем», – объяснила специалист.

Мария Макарова обратила внимание, что сегодня общество по-разному относится к Новому году. Более того на желание праздновать его может сказываться ситуация в мире. При этом необходимо помнить – хоть елка и гирлянды не смогут вывести человека из депрессии, но за счет всеобщего положительного настроения вокруг он почувствует себя лучше.

«Каждый из нас очень индивидуально воспринимает наступающий праздник и в то же время по-своему чувствует социально-политическую обстановку. У каждого своя комбинация. Людям, которые испытывают тревогу, боль, утрату навряд ли помогут украшения, чтобы избавиться от негативных эмоций. В то же время, дружеская атмосфера, ощущение наступающего волшебства, всеобщая яркость могут быть невероятной поддержкой!» – заявила Макарова.

Избегать торжества психолог категорически не рекомендует. Более того Мария Макарова советует россиянам уже начинать готовится к Новому году. Это пойдет только на пользу.

«Мне кажется, что специальным образом лишать себя праздника и искусственно избегать торжества не стоит. Это будет и сложно, и непродуктивно. Погружаться уже можно и даже нужно, если вы чувствуете истощение и упадок сил. Домашние хлопоты, смена обстановки, планирование отдыха хорошо сказываются на психологическом благополучии людей», – заключила специалист.

При этом при подготовке к празднованию Нового года необходимо помнить, что не всем подойдет для установки дома живая ель. Врач-токсиколог рассказал, при каких проблемах со здоровьем нужно отдать предпочтение искусственной елке.

Новый год 2023,Мария Макарова,
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