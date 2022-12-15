Девять нежелательных новогодних презентов

Декабрь по традиции - время для подготовки новогодних подарков. Одарить хочется и родственников, и друзей, и коллег. Однако презент презенту рознь и можно прогадать, нарваться на нежелательную реакцию, в том числе аллергию. Аллерголог-иммунолог Екатерина Чернышова назвала сюрпризы, которые могут испортить праздник, пишет Тульская служба новостей.

Фото: СОВА СОВА

Конфеты и мандарины

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Сладкий подарок и цитрусовые – это, пожалуй, главные атрибуты новогодних дней. Как отметила Екатерина Чернышова, дарить конфеты и мандарины можно, но главное соблюдать меру. По ее словам, могут вызвать аллергию, например, различные добавки в сладостях, но не само какао. Чрезмерное поедание цитрусовых тоже может спровоцировать покраснение и зуд кожи.

Духи и парфюмерная вода

Дарить парфюм, как правило, дело неблагодарное: аромат может оказаться слишком резким и вызвать головную боль. Мало того, что запах может банально не понравиться, он способен спровоцировать сильную аллергию.

- Красители, консерванты, загустители, отдушки, летучие вещества могут привести к аллергии. Аллергики очень высокочувствительны к резким запахам, поэтому стараются избегать лишних ароматов из-за риска рефлекторных реакций, - пояснила врач.

Домашние животные

Это, наверное, главный стоп-подарок. Дарить животных без согласования нельзя. Зверьки могут оказаться в приюте очень быстро, ведь у многих людей аллергия на шерсть или эпидермис кошек, собак, хомячков, морских свинок, кроликов. В практике аллергологов-иммунологов этот вид проявления аллергической реакции – один из самых распространенных.

Ювелирка

Негативные реакции на коже могут быть не только от бижутерии, но и от дорогих драгоценных металлов. Ювелирка – не самый удачный подарок, ведь заранее невозможно предугадать ответ организма на украшения.

- Популярные золото и серебро также являются аллергенными металлами. Кроме того, в дорогие ювелирные изделия из этих металлов часто добавляются различные примеси для удешевления, на которые может возникнуть реакция. Аллергенна и медицинская сталь, из которой сейчас делают бижутерию, - уточнила Екатерина Чернышова.

Мягкие игрушки

Мягкие игрушки часто дарят и детям, и взрослым. Но красивый подарок может оказаться коварным. Например, из-за некачественного наполнителя, шерстяных ворсинок и резкого запаха появится дерматит и головная боль. Кроме того, в игрушках скапливаются пыль и клещи, которые являются основными бытовыми аллергенами.

Цветы

Этот традиционный подарок может обернуться проблемами со здоровьем. Резкий запах может вызвать реакцию. Особенно рискованно дарить лилии, каллы, сирень, черемуху, ромашки, маргаритки, подсолнечник и полевые цветы: они наиболее аллергенны.

Алкоголь

Дарить алкогольные напитки можно только ценителю таких презентов. Во всех остальных случаях есть риск нарваться на негативное восприятие или аллергика, которому противопоказано употреблять горячительное. Екатерина Чернышова подчеркнула, что алкоголь не все переносят хорошо. Например, некоторые люди не могут пить игристые вина из-за винограда в составе, другим претит пиво из-за солодовых.

Вещи из шерсти

Свитеры, шарфы и варежки – отличный зимний подарок, но не для всех. Тот, кто отложит их в дальний ящик, - обладатель чувствительности кожи и аллергии на шерсть.

- Шерсть способна вызывать покалывания и раздражения на коже. С этим можно справиться, например, не надевая вещь на голое тело. С настоящей аллергией совладать уже не получится – от подарка придется отказаться, - отметила аллерголог.

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