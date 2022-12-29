Как провести новогоднюю ночь, чтобы не было плохо утром

Если вы съели слишком много, особенно жирной и богатой белком пищи, то желудку потребуется намного больше времени, чтобы сделать свое дело и все это отправить дальше по тонкой кишке.

Кроме тяжести и чувства переполненности вас может поджидать изжога. Это ситуация, когда смесь пищи и кислоты попадает из желудка в пищевод. В этом случае вам помогут антациды и альгинаты или же их комбинации (которые вы можете свободно приобрести в аптеке). Они нейтрализуют кислоту и/или создают гелеобразную пленку, препятствующую взаимодействию содержимого желудка с пищеводом. Также во избежание изжоги не рекомендуется принимать горизонтальное положение в течение 3 часов после приема пищи, чтобы избежать заброса «наверх».



Через несколько часов после еды в вашем кишечнике могут начать образовываться газы, приносящие чувство вздутия и визуальное увеличение живота. При вздутии кишечника вам могут помочь спазмолитики, содержащие такие вещества, как мебеверин и алверин (они тоже продаются без рецепта).



Но самый лучший способ избежать таких симптомов – это не переедать.