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2 часа назад

Как провести новогоднюю ночь, чтобы не было плохо утром

Мира Маркина
Язев Егор Евгеньевичэксперт

В новогоднюю ночь хочется от души повеселиться? Вам пригодится чек-лист “Рамблера”. В нем собраны советы, благодаря которым даже самая веселая вечеринка до рассвета не обернется мучением 1 января.

Как провести новогоднюю ночь, чтобы не было плохо утром
Фото: Unsplash.comUnsplash.com

Ужин съешь сам

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Вопреки известной поговорке рекомендуем не оставлять организм без источника энергии – вкусной еды. Причем устраивать разгрузочный день 31 декабря не стоит. В противном случае из-за волчьего аппетита, который обязательно разыграется к вечеру, вы съедите больше, чем планировали.

Пить алкоголь на голодный желудок – табу. Так можно обеспечить себе не только быстрое опьянение, но и симптомы обострения гастрита с долгоиграющим эффектом на все праздники.

Перерывчик небольшой?

Если вы планируете пить шампанское или другие алкогольные напитки в праздничную ночь, не забывайте о воде. Обезвоживание обернется головной болью наутро и другими симптомами похмелья.

Еще один простой совет – двигайтесь. Танцуйте, выходите на улицу подышать свежим воздухом. Необязательно проводить всю ночь за столом или у бара.

Ложечку за маму…

Праздничное застолье – стресс организма. Весь декабрь не высыпались, завершая сотни дел, питались как и чем попало? Ну как же можно устоять перед вкусными новогодними салатами, обильно заправленными майонезом, множеством закусок и мясными блюдами.

После столь обильного застолья неудивительным будет ощущение тяжести и переполненного желудка, возникновение изжоги или вздутия. Какие препараты можно принимать, чтобы избежать этих последствий, объясняет гастроэнтеролог Егор Язев.

Если вы съели слишком много, особенно жирной и богатой белком пищи, то желудку потребуется намного больше времени, чтобы сделать свое дело и все это отправить дальше по тонкой кишке.
Кроме тяжести и чувства переполненности вас может поджидать изжога. Это ситуация, когда смесь пищи и кислоты попадает из желудка в пищевод. В этом случае вам помогут антациды и альгинаты или же их комбинации (которые вы можете свободно приобрести в аптеке). Они нейтрализуют кислоту и/или создают гелеобразную пленку, препятствующую взаимодействию содержимого желудка с пищеводом. Также во избежание изжоги не рекомендуется принимать горизонтальное положение в течение 3 часов после приема пищи, чтобы избежать заброса «наверх».

Через несколько часов после еды в вашем кишечнике могут начать образовываться газы, приносящие чувство вздутия и визуальное увеличение живота. При вздутии кишечника вам могут помочь спазмолитики, содержащие такие вещества, как мебеверин и алверин (они тоже продаются без рецепта).

Но самый лучший способ избежать таких симптомов – это не переедать.
Язев Егор Евгеньевич
Язев Егор ЕвгеньевичВрач-гастроэнтеролог

Вещий сон

Поспать накануне праздничной ночи – хорошая идея для тех, кто планирует гулять до утра.

От чего чаще умирают люди на праздниках

Авиарежим

Алкоголь – это депрессант. Его воздействие на организм заставляет некоторых людей вспоминать обо всех бывших и утраченных друзьях. Чтобы не перечитывать 1 января странные сообщения, написанные в состоянии опьянения, переведите телефон в “авиарежим”. Так надежнее.

Копейка рубль бережет

Планируете отметить наступление Нового года вне дома? Возьмите с собой конкретную сумму, которую вы готовы потратить в эту ночь. В противном случае велик шанс понести издержки большие, чем хотелось бы. Да и карманники даже в праздничную ночь не дремлют.

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