Как провести новогоднюю ночь, чтобы не было плохо утром

В новогоднюю ночь хочется от души повеселиться? Вам пригодится чек-лист “Рамблера”. В нем собраны советы, благодаря которым даже самая веселая вечеринка до рассвета не обернется мучением 1 января.
Вопреки известной поговорке рекомендуем не оставлять организм без источника энергии – вкусной еды. Причем устраивать разгрузочный день 31 декабря не стоит. В противном случае из-за волчьего аппетита, который обязательно разыграется к вечеру, вы съедите больше, чем планировали.
Пить алкоголь на голодный желудок – табу. Так можно обеспечить себе не только быстрое опьянение, но и симптомы обострения гастрита с долгоиграющим эффектом на все праздники.
Если вы планируете пить шампанское или другие алкогольные напитки в праздничную ночь, не забывайте о воде. Обезвоживание обернется головной болью наутро и другими симптомами похмелья.
Еще один простой совет – двигайтесь. Танцуйте, выходите на улицу подышать свежим воздухом. Необязательно проводить всю ночь за столом или у бара.
Праздничное застолье – стресс организма. Весь декабрь не высыпались, завершая сотни дел, питались как и чем попало? Ну как же можно устоять перед вкусными новогодними салатами, обильно заправленными майонезом, множеством закусок и мясными блюдами.
После столь обильного застолья неудивительным будет ощущение тяжести и переполненного желудка, возникновение изжоги или вздутия. Какие препараты можно принимать, чтобы избежать этих последствий, объясняет гастроэнтеролог Егор Язев.
Поспать накануне праздничной ночи – хорошая идея для тех, кто планирует гулять до утра.
Алкоголь – это депрессант. Его воздействие на организм заставляет некоторых людей вспоминать обо всех бывших и утраченных друзьях. Чтобы не перечитывать 1 января странные сообщения, написанные в состоянии опьянения, переведите телефон в “авиарежим”. Так надежнее.
Планируете отметить наступление Нового года вне дома? Возьмите с собой конкретную сумму, которую вы готовы потратить в эту ночь. В противном случае велик шанс понести издержки большие, чем хотелось бы. Да и карманники даже в праздничную ночь не дремлют.