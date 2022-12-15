Как встретить Новый год и не навредить природе

Корреспондент ИА «Свободные новости» послушал рекомендации и готов рассказать читателям, как выбрать оформление, что такое cup sharing и какая елка все-таки экологичнее — натуральная или искусственная.

Фото: Свободные новости Свободные новости

Новый год — новые правила

Видео дня

С 1 января 2023 года вступают в силу изменения, внесенные в Федеральный закон «Об отходах производства и потребления». Один из новых пунктов звучит так: «Физические лица, в процессе потребления которыми образуются вторичные ресурсы, обеспечивают их раздельное накопление в местах (на площадках) накопления твердых коммунальных отходов либо сдачу в места сбора вторичных ресурсов».

Если раньше обязанность раздельной сдачи мусора возлагалась только на юридические лица, то с нового года она затронет и нас с вами — простых граждан. Нововведение спровоцировало активные споры среди саратовцев. В Telegram-канале «Саратов: Открылось / Закрылось» под постом о новой обязанности разгорелась напряженная дискуссия. Часть саратовцев оказалась крайне недовольна, потому что контейнеров для разных отходов в городе мало, а возможность поехать на специальные экологические акции есть не у всех. Региональный оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Ситиматик» едва ли справляется с существующими объемами.

В этом году Саратовская область смогла получить из федерального бюджета более 30 миллионов рублей на покупку контейнеров для раздельного сбора мусора. В феврале 2022 года экс-мэр Саратова Михаил Исаев заявил, что для областного центра закупили 2024 контейнера. Два месяца спустя в социальных сетях появились фотографии переполненных контейнеров — мусор в них явно не был сортирован. В мае Исаев признал, что жители оказались не готовы к раздельному накоплению мусора.

Как власти будут следить за сбором мусора, пока непонятно. Активных обсуждений этого вопроса нет ни среди чиновников, ни среди депутатов. Но чтобы избежать неэкологичных последствий 1 января, используем эколайфхаки уже сейчас.

Пригласить, накормить, развлечь

Даже до начала вечеринки можно нанести вред экологии. Основные причины — избыточное потребление и использование неперерабатываемых, одноразовых ресурсов. Мы подготовили основные советы, как этого избежать.

Главное: покупайте качественные вещи, пользоваться которыми вы будете долгое время.

Шаг 1. Зовем гостей

Сейчас продается множество красивых приглашений, а полиграфии предлагают сделать индивидуальный дизайн специально для вас. От этого следует отказаться. Представляете, сколько ресурсов тратится на то, что вскоре отправится в мусорку?

Воспользуйтесь благами прогресса — отправьте электронное приглашение (даже оно будет иметь углеродный след, но это явно меньшее из зол) или создайте страницу мероприятия в социальных сетях.

Если печатные приглашения все же необходимы, можно использовать переработанную бумагу. К сожалению, далеко не везде ее можно найти и стоимость у нее не бюджетная.

Шаг 2. Планируем

Помните фразу «больше не меньше»? Забудьте. Важно приобретать ровно столько, сколько нужно. При подготовке рассчитайте точное количество приглашенных, подтвердите их участие.

Заранее продумайте, что может потребоваться гостям. Если вы не предоставляете посуду, заранее попросите взять ее с собой — это отличная альтернатива покупке пластиковой посуды. Но не все гости готовы к такому формату. На этот случай можно купить одноразовую посуду из перерабатываемых материалов.

Растет популярность такого явления, как cups sharing. На крупных мероприятиях создаются специальные точки, где вы можете взять стакан в аренду, оставив за него небольшой залог. Покупая напиток в кафе или баре, вы используете свой стакан. В конце мероприятия вы сдаете стакан и получаете обратно залог.

Шаг 3. Декорируем

Повторяйте как мантру: не покупаем лишнее. Используйте украшения, которые у вас есть. Если они вам надоели, обменяйтесь с друзьями и близкими. Возвращается мода на винтажные игрушки — красиво, интересно, но придется потратиться.

Совместите приятное с полезным — сделайте игрушки своими руками. Такой вариант особенно подойдет семьям с детьми и любителям хендмэйда. Пряники в виде новогодней атрибутики, венки из еловых веток, елочные игрушки из сушеных апельсиновых колец — интернет переполнен идеями.

Шаг 4. Одеваемся

Здесь похожие рекомендации — покупайте качественную одежду, которую вы наденете не один раз. Если подходящего наряда нет, обратите внимания на сервисы проката одежды, они есть практически во всех крупных городах. Аренда праздничного лука позволит избежать не только экологических проблем, но и лишних трат. А еще ваши образы на вечеринках не будут повторяться. Да и вообще, лучший сервис проката — гардероб друзей.

Как и в случае с новогодними украшениями и игрушками, в моду входит винтаж. Закупаться в секонд-хендах уже давно не стыдно, многие и вовсе считают это показателем прогрессивности и осознанности.

Шаг 5. Накрываем на стол

Не готовьте больше, чем сможете съесть. Особенно это касается скоропортящихся продуктов.

Не все ЗОЖ и ПП продукты экологичны, как бы противоречиво это ни звучало. Вместо заморских авокадо выберите локальные и сезонные продукты.

Конечно, вегетарианство — наиболее экологичный вид питания, хотя и подходит не для всех. Выращивание красного мяса опасно для окружающей среды: леса вырубаются под пастбища, растет объем парниковых выделений. Если к вегетарианству вы не готовы, попробуйте хотя бы исключить говядину из праздичного меню.

Экоактивисты советуют не употреблять алкоголь. Они не связывают это напрямую с воздействием на окружающую среду — вопрос, скорее, этический. Но некачественный алкоголь однозначно негативно влияет и на потребителя, и на экологию — вряд ли условия его производства соответствуют нормам.

Шаг 6. Обмениваемся подарками

И снова в ход идет наш девиз — не покупаем ненужное. Дарить ненужное тоже не стоит. Вместо пословицы «дареному коню в зубы не смотрят» руководствуемся поговоркой «подарок должен найти своего хозяина». Передаривать — не стыдно, стыдно, если подарок будет валяться без дела. Лучше узнать пожелания близких и самому тоже составить виш-лист.

Новый год — время чудес и добрых дел. Если свои желания вы уже исполнили, помогите другим. Фонд «Нужна помощь» — агрегатор благотворительных фондов. У благотворительных организаций, с которыми сотрудничает фонд, есть необходимые документы. После регистрации на сайте вам надо выбрать, сбор в пользу какого фонда вы хотите создать. Остается только рассказать друзьям и родным, что поздравить вас можно сделав пожертвование.

Шаг 7. Громко спорим из-за елки

Философы спорили, что первичнее — идея или материя. Дети забавлялись теориями, что было раньше — курица или яйцо. Сегодня большинство гуглит, какая же елка экологичнее — живая или искусственная. Ответ прост: обе, но есть нюанс.

Составим рейтинг экологичности среди елок.

Первое место — живая елка, растущая во дворе. К сожалению, такой вариант есть не у всех. Да и хочется почаще любоваться символом праздника.

Второе место получают творческие елки. Из чего их только не делают: гирлянды, бумага, вата, вкусняшки. Вот она — возможность дать волю фантазии. Не хотите изобретать велосипед? Интернет все придумал за вас.

Прокатом одежды никого не удивить, а как насчет проката елок? Да-да, такое тоже есть, но пока что только в мегаполисах. Цена кусается: в Москве аренда елки стоит примерно 700-900 рублей в сутки. За эти деньги вы получите маленькую наряженную елку в горшке. Такую елку можно купить самим, если знаете, куда потом ее высадить.

Это идеальные с точки зрения экологии варианты. Купить обычную живую елку не плохо, но только на сертифицированном базаре. Там продаются специально выращенные деревья. В идеале после праздников сдать елку на переработку, но в большинстве регионов специальных центров нет.

Искусственная елка находится в конце рейтинга, но с оговоркой. Использовать такие елки следует как можно дольше, около 20-30 лет. В таком случае, значительного вреда для окружающей среды не будет. Но переработать их не получится.

Бонус. Любуемся

Природу, конечно, жалко, но какой Новый год без фейерверков? Не спешите расстраиваться. Покупать пиротехнику самим, конечно, не нужно.