Каково это — отмечать Новый год в одиночестве

Уже закупаетесь продуктами на большую компанию или поочередно дергаете друзей в надежде вписаться к ним на Новый год? А вот герои нашего материала решили встречать 2023-й одни. Выяснили, почему они предпочли шумным вечеринкам одиночество, а заодно разузнали, чем заняться в новогоднюю ночь наедине с собой.

Фото: Super.ru Super.ru

Алина, 28 лет

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В прошлом году я впервые отметила Новый год маленьким составом. До этого всегда встречала в компании друзей или с семьей, а в тот раз праздновала с мужем Никитой и нашим самоедом Умкой. У нас был очень уютный Новый год на троих: мы пели, танцевали, обменивались подарками. Для Умки тоже подготовили подарок: завернули его и поставили под елку вместе с нашими, а потом все вместе разворачивали.

Я обязательно буду накрывать на стол. Вообще не понимаю приколов из серии «готовить не для кого, муж уехал, можно открыть банку тушенки и лечь спать». Нет, для себя любимой надо готовить еще вкуснее! Шампанское я тоже открою, почему бы и нет? Уже заказала себе адвент-календарь, может быть, прикуплю что-нибудь еще. В общем, устрою праздник по всем канонам. Это же классно!

Я не чувствовала грусти, когда поняла, что отмечу одна. Мне кажется, людям, которые в ужасе от перспективы встретить Новый год в одиночестве начинают искать вписки, просто неинтересно наедине с собой. Мне не скучно, потому что я всегда знаю, чем заняться. Да и вообще, если говорить по факту, я остаюсь с собакой. Умка — член семьи, поэтому встречать Новый год я буду не в одиночестве.

Костя, 33 года

До этого отмечал с девушкой, но мы расстались, и я (в отличие от нее) не нашел себе пару на новогоднюю ночь. Друзей своей грустной физиономией не хочется напрягать, к тому же из-за своего нестабильного состояния решил ненадолго отказаться от алкоголя, что в компании практически невозможно.

В этот раз я впервые буду встречать Новый год один. Заметил, что волнуюсь из-за этого гораздо меньше, чем если бы планировал отмечать с кем-то. Заморачиваться с едой не буду: закажу пиццу и, может, разживусь салатами у родителей, к которым собираюсь зайти накануне. После курантов планирую попробовать все безалкогольное пиво, до которого дотянутся руки, и посмотреть несколько фильмов. Подарки для себя я тоже подготовил — сладкий, как в детстве, а еще заказал себе парфюм.

Отмечать Новый год в одиночестве вполне нормально. Нам просто навязали другие установки, но они не являются единственными правильными. Каждый должен попробовать разные варианты: одному, с родственниками или друзьями, в баре, на море или в другой стране. Это все новые ощущения, которые позволят узнать о себе что-то еще.

Даша, 27 лет

Раньше практически все новогодние праздники я отмечала очень шумно и могла переживать: «Блин, Новый год, что по планам? Что делать?» Всегда хотелось встретить в компании. Ну знаете, чтобы в случае чего мне подержали волосы.

Я еще не определилась до конца по поводу встречи Нового года. Может, отмечу дома, а может, пойду на улицу. Я живу в Питере и очень его люблю, поэтому праздник вполне могу встретить на улице с бокалом шампанского наедине со своими мыслями. Не думаю, что мне будет одиноко: я по особенному отношусь к городу — он мой друг, который всегда рядом. Шикарный стол я себе организовывать не буду, сделаю закуски или закажу готовую еду. Подарки себе и так дарю практически каждый день, в Новый год тоже куплю что-нибудь классное.

Новогодняя ночь многим видится особенной. Люди не хотят проводить ее одни, но если у кого возникает такое желание, я его целиком поддерживаю. Мне кажется, сейчас все вообще стали меньше боятся одиночества и понимают, что быть наедине с собой — это круто.

Алёна, 21 год

До 18 лет я жила в Улан-Удэ и, будучи домашним человеком, Новый год отмечала не в компаниях, а с семьей. Мы ставили елку 1960-х годов выпуска и наряжали ее винтажными игрушками. Позднее я уехала жить в Красноярск, где встретила своего уже бывшего парня Диму. У нас появилась компания, с которой мы регулярно собирались на выходных и решили отметить Новый год вместе.

С парнем были натянутые отношения: мы умудрились разругаться перед Новым годом и не разговаривали вплоть до 1 января, но после курантов, когда встретились, помирились.

В итоге мы расстались, отношения с прежней компанией я тоже разорвала. Сейчас у меня есть близкая подруга, но этот Новый год она планирует праздновать с семьей за городом. Я останусь одна, и меня это не пугает. Наготовлю вкусностей, включу любимые советские фильмы, а в новогоднюю ночь пойду гулять по парку и смотреть на фейерверки.