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1 час назад

Чем опасны завышенные ожидания на Новый год

Мослента

Об опасности завышенных ожиданий на Новый год россиян предупредила врач-психотерапевт Полина Свечникова. Специалист рассказала «Мосленте» о важности избегания перфекционизма при подготовке к празднику.

Чем опасны завышенные ожидания на Новый год
Фото: МослентаМослента

По словам психотерапевта, в последние годы у людей появилась нездоровая тенденция любой ценой выделиться на фоне окружающих.

«Почему-то многим стало важно создать самый лучший праздничный интерьер, подарить окружающим идеальные подарки, чтобы они также выделялись среди остальных презентов, полученных другом или родственником от других людей. И если в такой ситуации что-то идет не по плану, это кажется катастрофой», — описала Свечникова подобное поведение.

Вместо погони за идеалом специалист порекомендовала получать удовольствие от процесса и не ставить недостижимых целей. К примеру, к выбору подарков лучше отнестись спокойно, а прогулку по магазинам воспринять как приятное событие.

«Если у нас слишком завышенные ожидания, а особенно ожидания от себя, требования к себе, мы просто не успеваем по-настоящему насладиться каким-то моментом», — заключила эксперт.

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