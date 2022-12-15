Чем опасны завышенные ожидания на Новый год

«Почему-то многим стало важно создать самый лучший праздничный интерьер, подарить окружающим идеальные подарки, чтобы они также выделялись среди остальных презентов, полученных другом или родственником от других людей. И если в такой ситуации что-то идет не по плану, это кажется катастрофой», — описала Свечникова подобное поведение.