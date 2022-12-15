Звёзды
Новый год 2023
Психология
Еда
Любовь
Здоровье
Тесты
Красота
Гороскопы
+2° в 
USD 63.36EUR 67.45
Войти в почту
1 час назад

Какие продукты на новогоднем столе могут вызвать отравление

Москва24

Чаще всего к отравлению после празднования Нового года приводят салаты, заправленные майонезом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Татьяну Терехову.

Какие продукты на новогоднем столе могут вызвать отравление
Фото: Сетевое издание m24.ruСетевое издание m24.ru

По словам эксперта, также за новогодним столом можно отравиться жареными или маринованными грибами. Их необходимо употреблять в пищу после подачи на стол.

"Сам по себе продукт тяжело переваривается желудочно-кишечным трактом, и, если грибы постояли в течение нескольких часов на столе, они могут вызвать очень серьезное отравление также из-за образования токсинов", – предупредила гастроэнтеролог.

К небезопасным блюдам новогоднего стола также относятся сырные и мясные нарезки, бутерброды со шпротами и икрой. Указанные позиции не следует употреблять после их долгого пребывания на столе.

Кроме того, Терехова порекомендовала с осторожностью употреблять фрукты, которые могут привести к аллергии. Алкогольные напитки необходимо приобретать только в сертифицированных магазинах.

"Обращайте внимание на то, где произведена продукция, сроки годности. И умеренное употребление также поможет избежать пищевого отравления", – посоветовала врач.

Новый год 2023,Татьяна Терехова,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыНовый год 2023ПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВНовый год 2023СериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусНовый год 2023Болезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители