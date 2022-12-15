Какие продукты на новогоднем столе могут вызвать отравление

Чаще всего к отравлению после празднования Нового года приводят салаты, заправленные майонезом. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на врача-гастроэнтеролога Татьяну Терехову.

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По словам эксперта, также за новогодним столом можно отравиться жареными или маринованными грибами. Их необходимо употреблять в пищу после подачи на стол.

"Сам по себе продукт тяжело переваривается желудочно-кишечным трактом, и, если грибы постояли в течение нескольких часов на столе, они могут вызвать очень серьезное отравление также из-за образования токсинов", – предупредила гастроэнтеролог.

К небезопасным блюдам новогоднего стола также относятся сырные и мясные нарезки, бутерброды со шпротами и икрой. Указанные позиции не следует употреблять после их долгого пребывания на столе.

Кроме того, Терехова порекомендовала с осторожностью употреблять фрукты, которые могут привести к аллергии. Алкогольные напитки необходимо приобретать только в сертифицированных магазинах.