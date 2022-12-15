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1 час назад

Стилист Лисовец рассказал, какой макияж сделать на Новый год

Газета.Ru

Стилист Владислав Лисовец рассказал, как накраситься на Новый год. Соответствующая статья появилась на его официальном сайте lisovets.ru.

Стилист Лисовец рассказал, какой макияж сделать на Новый год
Фото: Газета.RuГазета.Ru

"Для того, чтобы весь образ смотрелся гармонично, вы должны его тщательно продумать целиком. Я имею ввиду и одежду, и макияж, и прическу вместе! Девиз "все лучшее и сразу" советую приберечь для чего-то другого", — написал стилист, посоветовав сделать ставку на что-то одно.

Залог хорошего макияжа для новогодней ночи, по мнению Владислава Лисовца, заключается в идеальном тоне лица с отдельными минимальными акцентами в виде румян, хайлайтера и бронзера.

Он предложил экспериментировать с цветами, например, использовать сразу два ярких оттенка подводки, чтобы нарисовать стрелки, и не бояться стразов и блесток.

Отличной идеей, по мнению стилиста, станет макияж в стиле вашей любимой эпохи. В частности, эксперт предлагает вдохновляться 60-ми и накраситься в стиле Твигги.

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