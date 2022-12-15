Стилист Лисовец рассказал, какой макияж сделать на Новый год

"Для того, чтобы весь образ смотрелся гармонично, вы должны его тщательно продумать целиком. Я имею ввиду и одежду, и макияж, и прическу вместе! Девиз "все лучшее и сразу" советую приберечь для чего-то другого", — написал стилист, посоветовав сделать ставку на что-то одно.