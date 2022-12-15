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1 час назад

Дождик не в тренде: как украсить жилье к новогодним праздникам

Секрет Фирмы

Пришло время украсить квартиру на Новый год. Но как это сделать правильно? Как остаться модным? Об этом рассказала дизайнер сервиса «Ремонт со СберУслугами» Полина Цветкова. Она посоветовала отказаться (о ужас!) от мишуры и дождика. Лучше последовать тренду на природный дизайн. Думаете, придётся натаскать земли и веток из леса и как-то заманить в дом белок? Ну нет, не совсем так.

Дождик не в тренде: как украсить жилье к новогодним праздникам
Фото: Секрет ФирмыСекрет Фирмы

Дизайнер посоветовала использовать приглушённые цвета и сложные оттенки (охра, терракота, оттенки зелёного), а также отказаться от ярких кричащих расцветок. То есть бабушкин набор ёлочных игрушек придётся оставить на антресолях. А жаль.

А ещё стоит выбирать игрушки из натуральных материалов — керамики, дерева, бумаги или стекла. И вообще, не надо ничего неэкологичного — даже искусственной ёлки.

Специалист добавила, что в моде в этом году — цветочные композиции, которыми можно дополнить или заменить традиционную елку.

При украшении помещений можно проявить свою индивидуальность, сделав декор из бумаги по инструкциям в интернете.

Нужно также помнить, что до сих пор актуален тренд на минималистичность. Поэтому важно отказаться от разноцветных украшений, а если хочется добавить больше цвета — остановите свой выбор на двух-трёх цветах, которые сочетаются между собой, и используйте их в декорировании пространства.

В общем, никакого праздника, одни ограничения.

Лучше всего для создания новогоднего настроения подходят одноцветные светящиеся гирлянды и свечи. И важно не забывать декорировать окна светом, потому что отражения мерцающих огней создадут настроение волшебства и новогодней сказки.

Ранее сообщалось, что россияне настолько хотят хорошо отметить Новый год, что даже готовы взять кредит на празднование. Ужасно, но таковы реалии.

Новый год 2023,
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