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3 часа назад

Нежный киш с красной рыбой и брокколи для праздничного стола: видео

Мира Маркина

Каждая хозяйка в преддверии Нового года ломает голову в поиске новых оригинальных рецептов. Да, какой новогодний стол без запеченного картофеля, мяса, оливье и селедки "под шубой" – это верно. Но разве не хотим мы из года в год добавлять на стол хотя бы одно новое блюдо, чтобы приятно удивлять своих родных и гостей?

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @mira.197 опубликовала видео, в котором рассказывает рецепт киша (открытого пирога) с лососем и капустой брокколи. Вы будете в восторге от того, как прекрасно сочетаются эти продукты вкупе с сыром и сливочным соусом! Помимо своих вкусовых качеств, это блюдо и внешне выглядит так, что совершенно точно достойно занять почетное место на любом праздничном столе. Еще один плюс этого киша в том, что его можно подавать как горячим, так и остывшим.

Рецепт яблочного французского пирога Тарт Татен

Для его приготовления вам понадобятся:

  • Сливочное масло
  • Мука
  • Яйца
  • Вода
  • Сливки
  • Брокколи
  • Филе лосося
  • Сыр

Ранее "Рамблер" показывал, как приготовить говядину Веллингтон для новогоднего стола.

Приятного просмотра и аппетита!

Новый год 2023,Видео,
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