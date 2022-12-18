Каждая хозяйка в преддверии Нового года ломает голову в поиске новых оригинальных рецептов. Да, какой новогодний стол без запеченного картофеля, мяса, оливье и селедки "под шубой" – это верно. Но разве не хотим мы из года в год добавлять на стол хотя бы одно новое блюдо, чтобы приятно удивлять своих родных и гостей?

Пользовательница социальной сети TikTok с ником @mira.197 опубликовала видео, в котором рассказывает рецепт киша (открытого пирога) с лососем и капустой брокколи. Вы будете в восторге от того, как прекрасно сочетаются эти продукты вкупе с сыром и сливочным соусом! Помимо своих вкусовых качеств, это блюдо и внешне выглядит так, что совершенно точно достойно занять почетное место на любом праздничном столе. Еще один плюс этого киша в том, что его можно подавать как горячим, так и остывшим.