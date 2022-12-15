Сколько конфет в день можно дать ребенку из новогоднего подарка

Родителям следует внимательно следить за тем, сколько конфет едят их дети в течение дня в период новогодних праздников.

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Так, для каждого возраста существует своя норма сладостей. Об этом рассказал главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

Детям от четырех до шести лет можно позволить съесть за день всего две конфеты из сладкого новогоднего подарка. Для ребят постарше — от семи до десяти лет — позволительно съесть три штуки. Причем три конфеты — это предел для любого ребенка, отметил медик в беседе с РИА Новости.