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1 час назад

Сколько конфет в день можно дать ребенку из новогоднего подарка

Слово и Дело

Родителям следует внимательно следить за тем, сколько конфет едят их дети в течение дня в период новогодних праздников.

Сколько конфет в день можно дать ребенку из новогоднего подарка
Фото: Слово и ДелоСлово и Дело

Так, для каждого возраста существует своя норма сладостей. Об этом рассказал главный врач ДГКБ имени З. А. Башляевой Исмаил Османов.

Детям от четырех до шести лет можно позволить съесть за день всего две конфеты из сладкого новогоднего подарка. Для ребят постарше — от семи до десяти лет — позволительно съесть три штуки. Причем три конфеты — это предел для любого ребенка, отметил медик в беседе с РИА Новости.

А вот малышам до четырех лет употребление сахара вовсе не рекомендуется. Средняя конфета весит 13-15 граммов, из которых 8-12 граммов приходится на сахар, резюмировал эксперт.

Новый год 2023,Исмаил Османов,
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