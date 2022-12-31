Три рецепта безалкогольных коктейлей на любой вкус

Новый год – время волшебства и... веселых застолий с алкогольными напитками. Однако многие предпочитают вести здоровый образ жизни или по каким-либо другим причинам не употребляют алкоголь и в самую главную ночь года. Этот материал "Рамблера" как раз для тех, кто заботится о своем здоровье и прекрасно себя чувствует с безалкогольными напитками. Для них мы подготовили три рецепта потрясающих коктейлей на любой вкус.
Смешиваем все ингредиенты в шейкере и разливаем по красивым бокалам. Вуаля – красивый праздничный коктейль готов. Ингредиенты рассчитаны для одной порции.
Если для кого-то фруктовый коктейль на основе соков и сиропа покажется чем-то совсем примитивным и неинтересным, предлагаем вам совершенно не банальный вариант молочного коктейля.
Ингредиенты:
Процесс приготовления необычайно прост – смешиваем ингредиенты и элегантно переливаем в бокал.
Король напитков для любого фаната правильного питания – абсолютно беспроигрышный вариант по всем критериям. Смузи хорош и внешним видом, и текстурой, и количеством полезных элементов, которые входят в его состав, и вкусом. К тому же его довольно просто готовить.
А самое главное, что вы можете выбирать абсолютно любые фрукты и даже овощи для своего коктейля, отталкиваясь от личных предпочтений.
Все фрукты необходимо предварительно хорошо промыть, просушить и почистить от кожи и косточек. В блендере смешать все ингредиенты и перелить в красивый бокал или специальную прозрачную чашку для смузи.
Не забывайте, что все коктейли можно украсить соломками, дольками фруктов или веточками мяты.