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19 минут назад

Три рецепта безалкогольных коктейлей на любой вкус

Мира Маркина

Новый год – время волшебства и... веселых застолий с алкогольными напитками. Однако многие предпочитают вести здоровый образ жизни или по каким-либо другим причинам не употребляют алкоголь и в самую главную ночь года. Этот материал "Рамблера" как раз для тех, кто заботится о своем здоровье и прекрасно себя чувствует с безалкогольными напитками. Для них мы подготовили три рецепта потрясающих коктейлей на любой вкус.

Три рецепта безалкогольных коктейлей на любой вкус
Фото: UnsplashUnsplash

1. Фруктовый

Ингредиенты:
  • Ананасовый сок – 100 мл
  • Апельсиновый сок – 50 мл
  • Сироп Гренадин – 30 мл
  • Клюквенный сок – 30 мл

Смешиваем все ингредиенты в шейкере и разливаем по красивым бокалам. Вуаля – красивый праздничный коктейль готов. Ингредиенты рассчитаны для одной порции.

2. Молочный с перчинкой

Если для кого-то фруктовый коктейль на основе соков и сиропа покажется чем-то совсем примитивным и неинтересным, предлагаем вам совершенно не банальный вариант молочного коктейля.

Ингредиенты:

  • Молоко – 100 мл
  • Малиновый сироп – 15 мл.
  • Лимонный сироп – 15 мл.
  • Лёд – пара кубиков
  • Перец по вкусу и по желанию

Процесс приготовления необычайно прост – смешиваем ингредиенты и элегантно переливаем в бокал.

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3. Смузи

Король напитков для любого фаната правильного питания – абсолютно беспроигрышный вариант по всем критериям. Смузи хорош и внешним видом, и текстурой, и количеством полезных элементов, которые входят в его состав, и вкусом. К тому же его довольно просто готовить.

А самое главное, что вы можете выбирать абсолютно любые фрукты и даже овощи для своего коктейля, отталкиваясь от личных предпочтений.

  • Яблоко – 2 шт
  • Абрикос – 4 шт
  • Пара веточек мяты
  • Йогурт – 1 стакан
  • Яблочный сок – полстакана
  • Мед – 1 чайная ложка

Все фрукты необходимо предварительно хорошо промыть, просушить и почистить от кожи и косточек. В блендере смешать все ингредиенты и перелить в красивый бокал или специальную прозрачную чашку для смузи.

Не забывайте, что все коктейли можно украсить соломками, дольками фруктов или веточками мяты.

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